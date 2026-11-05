НБУ заявив про достатній запас готівкової валюти у банках і повторить операції з її підкріплення 5 листопада

Національний банк України (НБУ) 4 листопада підкріпив каси чотирьох банків готівковою валютою на $40 млн та EUR21,4 млн за оголошеного обсягу операцій $50 млн та EUR50 млн відповідно, повідомив регулятор.

"Попит на такі операції з боку банків залишається помірним, що свідчить про достатній запас готівкової іноземної валюти у фінансовій системі", – зазначили в Нацбанку.

Загалом 3-4 листопада оголошена Нацбанком пропозиція готівкової валюти більш ніж утричі перевищила фактичний попит банків.

Регулятор зазначив, що повторні операції 5 листопада матимуть превентивний характер і за потреби дадуть змогу підтримати готівкову валютну ліквідність фінансової системи для задоволення попиту населення.

Офіційний курс гривні, розрахований 4 листопада на наступний день, зміцнився до 45,5 грн/$1, тоді як курс продажу долара у готівковому сегменті за підсумками дня становив 46,4 грн/$1.

Як повідомлялося, 3 листопада НБУ після різкого збільшення різниці між офіційним курсом гривні та курсом продажу готівкової валюти запропонував банкам обміняти безготівкову валюту на готівкову для підкріплення кас. За пропозиції $100 млн та EUR100 млн попит банків становив лише $14 млн, усі заявки були задоволені.