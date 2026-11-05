МКМТ продовжила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту труб з Китаю ще на п'ять років – юрфірма

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення про припинення добровільного цінового зобов'язання китайського виробника Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd. та продовження дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту відповідної продукції з Китаю ще на п'ять років.

Згідно з пресрелізом юридичної фірми у четвер, "Ілляшев та Партнери" домоглися скасування багаторічного цінового зобов'язання китайського виробника та збереження антидемпінгового мита на імпорт труб з Китаю.

При цьому зазначається, що важливого результату в захисті інтересів українського виробника безшовних нержавіючих труб домоглася команда практики міжнародної торгівлі юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" під керівництвом партнера Олени Омельченко.

"Вперше в українській практиці торговельного захисту було поєднано перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування та перегляд добровільного цінового зобов'язання іноземного виробника. Результатом стало не лише збереження антидемпінгового захисту національної галузі, а й припинення особливого режиму імпорту продукції окремого китайського експортера", – говориться в пресрелізі.

І уточнюється, що ЮФ "Ілляшев та Партнери" представляє інтереси ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" – одного з провідних світових виробників безшовних нержавіючих труб, що входить до міжнародної групи Centravis.

Протягом кількох років український виробник порушував питання щодо необхідності припинення цінового зобов'язання китайської компанії, однак воно залишалося чинним. Відповідно до умов зобов'язання продукція китайського виробника могла імпортуватися в Україну без сплати антидемпінгового мита за умови дотримання встановлених цінових обмежень.

У 2025 році команда "Ілляшев та Партнери" розробила комплексну юридичну стратегію, яка передбачала одночасний перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування та перегляд добровільного цінового зобов'язання китайського виробника. У межах переглядів юристи фірми підготували правове та економічне обґрунтування необхідності збереження антидемпінгових заходів, довели наявність ризику продовження або поновлення демпінгового імпорту та заподіяння шкоди національному товаровиробнику, а також обґрунтували недостатню ефективність чинного цінового зобов'язання для забезпечення належного захисту українського ринку.

За результатами переглядів МКМТ ухвалила рішення від 5 листопада 2026 року, яким продовжила дію остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту безшовних нержавіючих труб походженням із КНР на п'ять років зі збереженням ставки мита 41,07%; ⁠припинила дію добровільного цінового зобов'язання китайського виробника Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd. та встановила застосування остаточного антидемпінгового мита до його продукції у розмірі 41,07%.

Таким чином, уперше за час дії антидемпінгових заходів імпорт продукції зазначеного китайського виробника також підпадатиме під сплату остаточного антидемпінгового мита, що забезпечить більш послідовне застосування механізмів торговельного захисту.

"Особливість цієї справи полягає в тому, що вперше в українській практиці нам вдалося поєднати перегляд антидемпінгових заходів та скасування добровільного цінового зобов'язання китайського виробника. Ми не лише забезпечили продовження антидемпінгового захисту українського виробника ще на п'ять років, а й домоглися вирішення питання, яке залишалося відкритим протягом тривалого часу. Цей результат демонструє, наскільки важливо використовувати всі передбачені законодавством інструменти для забезпечення реальної ефективності антидемпінгових заходів, особливо в умовах війни, коли збереження національного промислового виробництва має стратегічне значення", – зазначила Омельченко.

Антидемпінгові заходи поширюються на визначені рішенням МКМТ категорії безшовних труб, трубок і порожнистих профілів із корозійностійкої (нержавіючої) сталі походженням із КНР, що класифікуються за кодами 7304 41 00 90, 7304 49 93 00 та 7304 49 95 00 згідно з УКТ ЗЕД.

"Сентравіс" засновано 2000 року, входить до десятки найбільших виробників безшовних неіржавних труб у світі. Його основні виробничі потужності розташовані в Нікополі (Дніпропетровська обл.). У 2023 році відкрилася філія компанії в Ужгороді.

Холдинг Centravis Ltd. створено на базі ЗАТ "Нікопольський завод неіржавних труб", сервісних і торговельних компаній ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС". Його акціонерами є члени родини Атанасових.