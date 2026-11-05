Частка NPL у банківському секторі у вересні скоротилася до 11,46% – НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі у вересні скоротилася на 0,06 відсоткового пункта (в.п.) – до 11,46%, а з початку року знизилася на 2,46 в.п., повідомив Національний банк України (НБУ).

За даними Нацбанку, це найнижчий рівень NPL у банківському секторі з жовтня 2009 року.

"Факторами зменшення частки NPL у січні – вересні 2026 року стали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів", – зазначив регулятор.

Валовий обсяг кредитів у банківській системі з початку року збільшився на 278,8 млрд грн, або на 20,5% – до 1 трлн 638,6 млрд грн, тоді як обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 1,5 млрд грн, або на 0,8% – до 187,8 млрд грн.

Зазначається, що частка NPL фізичних осіб за три квартали 2026 року знизилася на 1,2 в.п. – до 9,6%, а бізнесу – на 3,3 в.п. – до 13,7%.

У вересні частка NPL знизилася у ПриватБанку – з 6,59% до 6,48% та в банках з іноземним капіталом – з 4,99% до 4,87%, натомість у банках із державною часткою (без ПриватБанку) вона зросла з 22,08% до 22,24%, а в приватних українських банках – з 7,34% до 7,46%.

В абсолютному вимірі обсяг NPL у вересні збільшився у ПриватБанку на 190,0 млн грн – до 19,6 млрд грн, а в банках із приватним капіталом – на 750,9 млн грн, до 33,9 млрд грн. Водночас у банках із державною часткою (без ПриватБанку) він зменшився на 695,4 млн грн – до 116,9 млрд грн, а в банках з іноземним капіталом – на 149,7 млн грн, до 17,4 млрд грн.

Найвищу частку NPL серед банків із найбільшими кредитними портфелями мав Альянс Банк – 43,0% (показник на 1 вересня – 41,8%), на друге місце вийшов державний Сенс Банк – 28,6% (28,7%), а третім став Ідея Банк – 28,5% (29,1%).

Наступні три позиції, як і місяць тому, залишилися за держбанками: Ощадбанком – 24,0% (22,9%), Укрексімбанком – 19,7% (19,6%) та Укргазбанком – 17,8% (18,5%).

Сьоме місце зберіг ТАСкомбанк із 14,9% (13,4%), на восьме піднявся МТБ Банк – 11,5% (8,8%) дев'ятим став А-Банк із 10,6% (10,7%) і до першої десятки увійшов ВСТ Банк із 7,7% (7,0%).

Як повідомлялося, тенденція на зменшення частки NPL триває з початку 2023 року, коли вони підскочили до 38,1%. До повномасштабного вторгнення Росії проблемна заборгованість в українських банках скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.

У грудні 2025 року частка NPL різко знизилася – із 23,9% до 13,9% – після припинення ПриватБанком визнання близько 140 млрд грн старих гривневих активів непрацюючими.