Голова комітету Ради Гетманцев просить прем'єра винести питання ринку молока на робочу группу проти детінізації

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до прем'єр-міністра Сергія Корецького як до головуючого Міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки щодо невідкладного розгляду проблеми тіньового ринку молока-сировини та молочної продукції.

"За оцінками представників галузі, обсяг тіньового ринку сягає 30 млрд грн. Через неможливість конкурувати з тіньовим сектором скорочується внутрішнє виробництво, а українські домогосподарства, які досі утримують корів, ризикують втратити ринок збуту", – написав Гетманцев у Телеграм після зустрічі із представниками Спілки молочних підприємств України.

За його словами, ситуація в галузі критична, й однією з ключових проблем залишається тіньовий ринок молока та молочної продукції.

Голова комітету додав, що окремим питанням є незаконне ввезення молочної продукції, зокрема, сирів і вершкового масла з країн ЄС.

"Тут потрібна належна робота митних органів. Водночас діяльність тіньового роздрібного ринку потребує уваги ДПС та БЕБ. Зокрема, необхідно перевірити, як забезпечується дотримання законодавства на великих торговельних майданчиках, серед яких ринки "Столичний" і "Шувар", – вважає Гетманцев.

Він нагадав, що до Спілки молочних підприємств України входять такі відомі українські виробники, як "Галичина", Danone, "Ічня", "Комо", "Молочний альянс", "Ласунка", "Молокія" та інші.