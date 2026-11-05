Уряд спростив підвищення кваліфікації трактористів-машиністів та порядок видачі посвідчень

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка спрощує підвищення кваліфікації трактористів-машиністів та порядок видачі їм посвідчень: зміни дозволять фахівцям опановувати нові категорії сільськогосподарської техніки без обов'язкового річного стажу роботи, а також зберігати чинне посвідчення у разі нескладання іспиту.

"В умовах війни аграрний сектор відчуває гострий дефіцит кваліфікованих працівників. Ми усуваємо зайві обмеження, щоб господарства могли швидше перенавчати фахівців і залучати їх до роботи на різних видах техніки", – прокоментував це рішення міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у пресрелізі у четвер.

Він додав, що працівники зможуть підвищувати кваліфікацію без ризику втратити право керувати технікою, на яку вже мають посвідчення, що допоможе аграріям забезпечувати безперервність польових робіт.

Мінагрополітики уточнило, що відповідні зміни внесено до постанови Кабінету міністрів від 2 квітня 1994 року №217 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста".

Згідно із новою постановою, трактористи-машиністи, які мають кваліфікаційне посвідчення на право керування машинами категорії А1, зможуть підвищувати кваліфікацію на категорії А2, В1, В2, В3, С, D1, E1, E2, G1, G2 та H без вимоги щодо наявності щонайменше одного року стажу роботи.

Окрім того, якщо раніше у разі нескладання теоретичного або практичного іспиту на нову категорію попереднє посвідчення вилучалося, то за новими правилами попереднє посвідчення вилучатимуть лише одночасно з видачою нового: якщо кандидат не складе іспит, чинне посвідчення залишатиметься у нього, що дозволить продовжувати роботу відповідно до раніше отриманих категорій, зазначило міністерство.

Як йдеться у пресрелізі, спрощений порядок підвищення кваліфікації діятиме протягом воєнного стану та 90 днів після його припинення або скасування. При цьому встановлені законом "Про дорожній рух" вимоги щодо віку та права на керування транспортними засобами залишаються чинними.

На урядовому порталі текст нової постанови поки відсутній.