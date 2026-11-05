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Економіка

Уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу

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Уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Кабінет міністрів передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу, а ще 21 генератор надійде до 12 громад в регіонах.

"Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він зауважив, що генератори передаються коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.

"Закликаю місцеві органи влади забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення обладнання", – написав прем'єр.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#київ #водопостачання #уряд #генератори
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