Генерація бізнесу може підвищити свою ефективність через участь у підтримці енергосистеми – RSE Group Ukraine

Участь генеруючих установок у балансуванні енергосистеми України через механізм резервів заміщення, які закуповує НЕК "Укренерго", може підвищити ефективність використання наявного енергетичного обладнання, але їхнім власникам потрібно дотримуватися певних умов, вважає директорка RSE Group Ukraine Ганна Позднякова.

"Бізнес інвестує у власну генерацію насамперед для забезпечення роботи своїх об'єктів. Механізм резервів заміщення дозволяє розглянути її використання і для потреб енергосистеми. Для підприємства це можливість отримувати оплату за надану послугу, а для енергосистеми – залучати додаткові генеруючі потужності", – пояснила Позднякова у коментарі "Енергореформі".

Вона звернула увагу на те, що згідно умовам участі у балансуванні енергосистеми, описаними оператором системи передачі НЕК "Укренерго", послуги закуповуються через аукціони серед учасників, які виконали встановлені технічні та договірні вимоги.

За словами Позднякової, обсяг і періоди такої роботи доцільно визначати з урахуванням виробничого графіка підприємства, характеристик установки та умов її приєднання.

"Це дозволяє узгодити участь у наданні послуги із забезпеченням власних потреб об'єкта", – вказала вона.

На її думку, економічний результат залежатиме від умов закупівлі та експлуатаційних витрат. До них належать паливо, технічне обслуговування, витратні матеріали й використання ресурсу обладнання.

"Для оцінки такого сценарію важливо зіставити умови надання послуги з фактичними параметрами установки. Скільки палива вона споживає за відповідного навантаження, як додаткові години роботи впливають на графік сервісу, які витрати виникають у власника. Це звичайні складові планування експлуатації, які допомагають визначити доцільний режим роботи", – зазначила директорка RSE Group Ukraine.

Для когенераційних установок окремою частиною цієї оцінки є використання тепла. Як пояснила Позднякова, графік виробництва електроенергії варто зіставляти з тепловим навантаженням підприємства, щоб врахувати роботу установки у межах усієї енергетичної системи об'єкта.

"Залучення генерації підприємств дає змогу ширше використовувати вже встановлене обладнання. Практичне завдання власника полягає у тому, аби визначити, який обсяг роботи він може запропонувати енергосистемі та як організувати його разом із виробничими потребами й обслуговуванням установки", – резюмувала Позднякова.

Як повідомлялося, 28 жовтня НЕК "Укренерго" закликала власників генеруючих установок надавати допоміжну послугу із забезпечення резервів заміщення (ДП РЗ) і отримувати оплату за підтримку української енергосистеми.

Згідно з роз'ясненням "Укренерго", зацікавлені власники установок можуть звернутися до компанії, надавши інформацію про тип обладнання, потужність та умови приєднання до електричних мереж. Після опрацювання даних оператор повідомляє про подальші кроки, необхідні документи та умови участі в аукціонах. Оплата здійснюється за фактично надану й підтверджену послугу.

Оплату розраховують окремо за правилами Тимчасового порядку. Ціною послуги буде менша з двох сум: ціна, яку учасник запропонував на аукціоні, або розрахункова доплата, яка покриває різницю між собівартістю виробництва та ринковою ціною.

В "Укренерго", зокрема, наголосили, що за собівартості 8 тис. грн/МВт*год і ринкової ціни 5 тис. грн/МВт*год різниця становить 3 тис. грн/МВт*год. Але якщо на аукціоні прийнято ціну 2,5 тис. грн за МВт*год, саме її й заплатять.

RSE s.r.o. – це міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у Брно, Чехія. Компанія спеціалізується на комплексних енергетичних рішеннях, зокрема модульних когенераційних станціях, мобільних електростанціях, дизельних рішеннях, промислових теплових насосах та чилерах, а також системах накопичення (BESS).