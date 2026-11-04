Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Зростання імпорту бензинів у жовтні стимулював генераторний попит – А-95

2 хв читати
Додати як джерело
Зростання імпорту бензинів у жовтні стимулював генераторний попит – А-95

Імпорт автомобільних бензинів у жовтні 2026 року становив 156 тис. тонн, що на 7% менше, ніж за аналогічний період торік, проте з початку року було ввезено 1,42 млн тонн, або на 12% більше, ніж минулого року.

Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" за результатами спеціального дослідження.

Окрім того, цьогорічні жовтневі обсяги імпорту бензинів зросли порівняно з вересневими.

"Бензин залишається єдиною позицією серед моторних палив, за якою ринок повністю збалансований. Зростання імпорту у жовтні порівняно з вереснем повторює тенденцію минулого року, зумовлену так званим генераторним попитом", – пояснили в "А-95".

Експерти очікують, що постачання бензину до кінця року зростатимуть.

За інформацією групи, у жовтні найбільшим постачальником, як і у попередні місяці, залишалася Литва: 50 тис. тонн (33% загального обсягу).

Друге місце за обсягами посідає Польща з результатом 40 тис. тонн (25% загального імпорту).

Обсяги найбільшого постачальника, групи Orlen, який володіє НПЗ у Польщі й Литві, зросли з 70 до 75 тис. тонн, що становило майже 50% загального обсягу імпорту в Україну.

Своєю чергою, відвантаження з Німеччини збільшилися на 43% – до 20 тис. тонн, з яких 14 тис. тонн, або 72%, імпортувала мережа UPG.

З Румунії у жовтні надійшло 35 тис. тонн, що на 23% більше, ніж у вересні. Водночас відвантаження з Греції впали на 62% – до 4 тис. тонн.

Серед імпортерів лідирує ОККО (45 тис. тонн), а з початку року доля цієї мережі склала 30% від загального обсягу імпорту. Далі йдуть "Укрнафта" та WOG – по 26 тис. тонн, і UPG – близько 22 тис. тонн.


Імпорт бензину за країнами надходження у жовтні 2026 р., тис. тонн

Країна-постачальник 10 міс. 25 10 міс. 26 Зміна, тис. т Зміна, %
Литва 380 460 80 21
Польща 270 290 20 7
Румунія 240 280 40 18
Німеччина 160 180 20 13
Греція 80 110 20 26
Молдова 90 70 -20 -25
Інші 50 30 -10 -30
Загалом 1270 1420 150 12

* за даними дослідження "Консалтингової групи А-95"


ТОП-10 імпортерів бензину у жовтні 2026 р.

Компанія Обсяг, тис. т
ОККО 45
Укрнафта 26
WOG 26
UPG 22
БРСМ-Нафта 7
Авантаж 4
KLO 2
BVS 2
VST 2
Барс 1
Інші 19

* за даними дослідження "Консалтингової групи А-95"

Над матеріалом працювали:

Редактор · економіка
#бензин #імпорт
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ