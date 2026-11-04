Зростання імпорту бензинів у жовтні стимулював генераторний попит – А-95

Імпорт автомобільних бензинів у жовтні 2026 року становив 156 тис. тонн, що на 7% менше, ніж за аналогічний період торік, проте з початку року було ввезено 1,42 млн тонн, або на 12% більше, ніж минулого року.
Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" за результатами спеціального дослідження.
Окрім того, цьогорічні жовтневі обсяги імпорту бензинів зросли порівняно з вересневими.
"Бензин залишається єдиною позицією серед моторних палив, за якою ринок повністю збалансований. Зростання імпорту у жовтні порівняно з вереснем повторює тенденцію минулого року, зумовлену так званим генераторним попитом", – пояснили в "А-95".
Експерти очікують, що постачання бензину до кінця року зростатимуть.
За інформацією групи, у жовтні найбільшим постачальником, як і у попередні місяці, залишалася Литва: 50 тис. тонн (33% загального обсягу).
Друге місце за обсягами посідає Польща з результатом 40 тис. тонн (25% загального імпорту).
Обсяги найбільшого постачальника, групи Orlen, який володіє НПЗ у Польщі й Литві, зросли з 70 до 75 тис. тонн, що становило майже 50% загального обсягу імпорту в Україну.
Своєю чергою, відвантаження з Німеччини збільшилися на 43% – до 20 тис. тонн, з яких 14 тис. тонн, або 72%, імпортувала мережа UPG.
З Румунії у жовтні надійшло 35 тис. тонн, що на 23% більше, ніж у вересні. Водночас відвантаження з Греції впали на 62% – до 4 тис. тонн.
Серед імпортерів лідирує ОККО (45 тис. тонн), а з початку року доля цієї мережі склала 30% від загального обсягу імпорту. Далі йдуть "Укрнафта" та WOG – по 26 тис. тонн, і UPG – близько 22 тис. тонн.
Імпорт бензину за країнами надходження у жовтні 2026 р., тис. тонн
|Країна-постачальник
|10 міс. 25
|10 міс. 26
|Зміна, тис. т
|Зміна, %
|Литва
|380
|460
|80
|21
|Польща
|270
|290
|20
|7
|Румунія
|240
|280
|40
|18
|Німеччина
|160
|180
|20
|13
|Греція
|80
|110
|20
|26
|Молдова
|90
|70
|-20
|-25
|Інші
|50
|30
|-10
|-30
|Загалом
|1270
|1420
|150
|12
* за даними дослідження "Консалтингової групи А-95"
ТОП-10 імпортерів бензину у жовтні 2026 р.
|Компанія
|Обсяг, тис. т
|ОККО
|45
|Укрнафта
|26
|WOG
|26
|UPG
|22
|БРСМ-Нафта
|7
|Авантаж
|4
|KLO
|2
|BVS
|2
|VST
|2
|Барс
|1
|Інші
|19
* за даними дослідження "Консалтингової групи А-95"