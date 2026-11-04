Зростання імпорту бензинів у жовтні стимулював генераторний попит – А-95

Імпорт автомобільних бензинів у жовтні 2026 року становив 156 тис. тонн, що на 7% менше, ніж за аналогічний період торік, проте з початку року було ввезено 1,42 млн тонн, або на 12% більше, ніж минулого року.

Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" за результатами спеціального дослідження.

Окрім того, цьогорічні жовтневі обсяги імпорту бензинів зросли порівняно з вересневими.

"Бензин залишається єдиною позицією серед моторних палив, за якою ринок повністю збалансований. Зростання імпорту у жовтні порівняно з вереснем повторює тенденцію минулого року, зумовлену так званим генераторним попитом", – пояснили в "А-95".

Експерти очікують, що постачання бензину до кінця року зростатимуть.

За інформацією групи, у жовтні найбільшим постачальником, як і у попередні місяці, залишалася Литва: 50 тис. тонн (33% загального обсягу).

Друге місце за обсягами посідає Польща з результатом 40 тис. тонн (25% загального імпорту).

Обсяги найбільшого постачальника, групи Orlen, який володіє НПЗ у Польщі й Литві, зросли з 70 до 75 тис. тонн, що становило майже 50% загального обсягу імпорту в Україну.

Своєю чергою, відвантаження з Німеччини збільшилися на 43% – до 20 тис. тонн, з яких 14 тис. тонн, або 72%, імпортувала мережа UPG.

З Румунії у жовтні надійшло 35 тис. тонн, що на 23% більше, ніж у вересні. Водночас відвантаження з Греції впали на 62% – до 4 тис. тонн.

Серед імпортерів лідирує ОККО (45 тис. тонн), а з початку року доля цієї мережі склала 30% від загального обсягу імпорту. Далі йдуть "Укрнафта" та WOG – по 26 тис. тонн, і UPG – близько 22 тис. тонн.



Імпорт бензину за країнами надходження у жовтні 2026 р., тис. тонн

Країна-постачальник 10 міс. 25 10 міс. 26 Зміна, тис. т Зміна, % Литва 380 460 80 21 Польща 270 290 20 7 Румунія 240 280 40 18 Німеччина 160 180 20 13 Греція 80 110 20 26 Молдова 90 70 -20 -25 Інші 50 30 -10 -30 Загалом 1270 1420 150 12

* за даними дослідження "Консалтингової групи А-95"



ТОП-10 імпортерів бензину у жовтні 2026 р.

Компанія Обсяг, тис. т ОККО 45 Укрнафта 26 WOG 26 UPG 22 БРСМ-Нафта 7 Авантаж 4 KLO 2 BVS 2 VST 2 Барс 1 Інші 19

* за даними дослідження "Консалтингової групи А-95"