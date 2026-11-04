Мінекономіки затвердило перші 309 найменувань техніки 17 компаній з 15% компенсацією

Міністерство економіки та довкілля України затвердило перелік промислової техніки та обладнання вітчизняного виробництва для практичної реалізації програми компенсації 15% вартості, яку відновили минулого тижня.

Як повідомило міністерство, до переліку увійшли 309 найменувань продукції перших 17 українських компаній, які подали необхідні пакети документів, зокрема, "Ельворті", "СПД Петров", "Смарт Лайн", "Спецкомунмаш", ДП "Енергосистеми-Луджер", "Завод Кобзаренка", "Еверласт", "Машзавод "Техніка", "Київський завод ПТО", ТОВ "Карат-Ліфткомплект", "Компанія ТІТАЛ", "Чернігівський автозавод", "Полтаввагон".

До переліку техніки та обладнання включено, зокрема, екскаватори-навантажувачі, причепи та напівпричепи, дорожню й пожежну техніку, автобуси, вантажні вагони, ліфти, бетонозмішувальні установки, трансформатори, фарбувальні камери, промислові печі та верстати для лазерного різання металу.

Перелік сформований за результатами опрацювання заявок виробників та перевірки ступеня локалізації виробництва. Загалом за період із 23 до 31 жовтня Мінекономіки опрацювало 18 заявок.

Як повідомлялось, компенсація надаватиметься за придбання промислової техніки та обладнання українського виробництва, ступінь локалізації яких перевищує 40%. Продукція має бути включена до переліку, затвердженого Мінекономіки.

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах політики розвитку "Зроблено в Україні".

Наприкінці жовтня Уряд вирішив продовжити програму до 30 вересня 2028 року.