ЄБА закликає Мінрозвитку доопрацювати оновлені форми ТТН для алкоголю та спирту й передбачити перехідний період

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до Міністерства розвитку громад та територій України з проханням усунути технічні неточності в оновленій формі товарно-транспортної накладної (ТТН) на переміщення алкогольних напоїв, затвердженій наказом №1024, а також передбачити перехідний період для її запровадження тривалістю не менше пів року.

Згідно з повідомленням на сайті асоціації, виявлена у формі документа технічна помилка може ускладнити належне оформлення господарських операцій, зокрема, під час імпорту та подальшого переміщення алкогольної продукції, а також створити неоднозначність під час внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку й підтвердження факту приймання товару.

Бізнес, зокрема, пропонує замінити некоректне формулювання "Здав (відповідальна особа вантажоодержувача)" на "Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)". За даними ЄБА, аналогічна неточність міститься і в оновленій формі ТТН на переміщення етилового спирту та також потребує виправлення.

Окрім цього, асоціація наголошує на необхідності передбачити щонайменше шість місяців перехідного періоду для адаптації бізнес-процесів. Це пояснюють тим, що міжнародні компанії використовують комплексні ERP-системи та платформи електронного документообігу, інтегровані з первинними документами, доопрацювання яких потребує часу на технічне налаштування, тестування та узгодження з підрядниками.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій розвиває цифровізацію та е-документообіг. Зокрема, у жовтні відомство наголошувало на фактично вже створеній системі електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН), до якої підключилися 20 операторів документообігу. Водночас у міністерстві зазначали, що чимало компаній досі не адаптували свої внутрішні системи для інтеграції з е-ТТН, хоча очікується пришвидшити цей процес наступного року.