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Пишний не подавав заяву про відставку і не має наміру залишати посаду під політичним тиском

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Пишний не подавав заяву про відставку і не має наміру залишати посаду під політичним тиском

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив, що не подавав заяву про відставку та продовжує виконувати свої обов'язки, попри повідомлення про можливий розгляд Верховною Радою питання його звільнення.

"Жодної заяви про відставку я не писав і не подавав. Продовжую виконувати свої обов'язки і не маю наміру залишати посаду під політичним тиском", – написав Пишний у Facebook у середу.

Він нагадав, що закон встановлює семирічний строк повноважень голови Нацбанку та вичерпний перелік підстав для його дострокового звільнення, що має забезпечувати незалежність центробанку від політичного тиску.

Появу питання про свою відставку у публічному просторі він пов'язав із "тривалим політичним тиском, маніпуляціями, цілеспрямованою та скоординованою кампанією з дискредитації".

Про рішення залишити посаду Пишний пообіцяв повідомити особисто.

Як повідомлялося, у проєкті порядку денного Верховної Ради на пленарний тиждень 9-13 листопада з'явився пункт щодо звільнення Пишного. Водночас відповідна постанова наразі не зареєстрована, а офіційного подання президента про звільнення голови НБУ немає.

Пишний очолює Нацбанк з жовтня 2022 року, строк його повноважень спливає у 2029 році.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Фінансовий сектор
Редактор · економіка
#пишний #нбу #відставка
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