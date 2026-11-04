Кількість скарг до РБО у ІІІ кв.-2026 залишилася незмінною, у топі звернень – податкові питання та дії правоохоронців

Рада бізнес-омбудсмена (РБО) у третьому кварталі (липень-вересень) 2026 року отримала 267 скарг від підприємців, що відповідає показникам другого кварталу (квітень-червень) поточного року та на 41 звернення перевищує показник першого кварталу (січень-березень), закрито 138 справ, фінансовий ефект для бізнесу забезпечено на суму 524,6 млн грн.

Згідно з квартальним звітом, у третьому кварталі 2026 року найбільшу кількість звернень традиційно становили податкові питання – 128 скарг (48%), серед яких переважають податкові перевірки (71 справа). На другому місці опинилися дії правоохоронних органів із 41 скаргою (15%), зокрема, щодо Національної поліції та прокуратури. До топ-5 предметів скарг також увійшли дії державних регуляторів (26 звернень, або 10%), державні компанії (15 справ, або 6%) та митні питання (14 скарг, або 5%).

Більшість скаржників (70%) становили представники малого та середнього бізнесу (МСБ), тоді як на великий бізнес припало 30% звернень. За походженням капіталу 85% компаній є українськими, а 15% – іноземними. Географічно найактивніше за захистом зверталися підприємці з Києва та Київської області, а також з Одеської, Дніпропетровської та Харківської областей. Загалом за звітний період РБО задовольнила 47% розслідуваних справ, а рівень задоволеності послугами установи серед скаржників досяг 93%.