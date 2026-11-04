ВВП України у III кв.-2026 знизився порівняно із III кв.-2025 на 0,7% – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в третьому кварталі 2026 року знизився на 0,7% порівняно з липнем-вереснем 2025 року після зростання на 0,4% у другому кварталі та падіння на 0,6% у першому кварталі, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з її оперативними даними, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактору, реальний ВВП зменшився на 0,5%.

Як повідомлялося, Національний банк України в кінці жовтня суттєво погіршив прогноз динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП): замість його зростання цього року на 1,8% та наступного року на 2,8% тепер очікує його скорочення на 0,4% цього року та відновлення наступного року лише на 0,4%.

Світовий банк на початку жовтня прогнозував уповільнення зростання ВВП України у 2026 році до 1,2% з 1,8% у 2025 році та його прискорення у 2027 році до 1,5%, погіршивши прогноз на наступний рік із 4%.

ЄБРР через удари Росії по портах і суднах у Чорному морі погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 1,5% із 2,2%, а у 2027 році – до 2,5% із 4%.