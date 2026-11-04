ПриватБанк остаточно виграв справу на $3 млрд проти ексвласників у британських судах

Верховний суд Великої Британії відмовив колишнім власникам ПриватБанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову в дозволі на оскарження рішення англійського суду, яке зобов'язує їх сплатити банку понад $3 млрд як відшкодування збитків, проценти та судові витрати, повідомила фінустанова.

Як зазначається на сайті Верховного суду, у дозволі на апеляцію відмовлено, оскільки заяви не містили питань права загального суспільного значення.

"Це означає, що рішення англійського суду від липня 2025 року, яке зобов’язує колишніх власників сплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів США як відшкодування збитків, проценти та судові витрати, тепер може бути примусово виконане в будь-якій юрисдикції", – зазначив банк.

Як повідомлялося, 30 липня 2025 року Високий суд Англії визнав Коломойського та Боголюбова солідарно відповідальними за незаконне привласнення коштів ПриватБанку в межах шахрайської схеми 2013-2014 років. У листопаді 2025 року суд визначив загальну суму виплат банку у понад $3 млрд з урахуванням відшкодування збитків, процентів та судових витрат.

Ексвласники оскаржили це рішення, однак 22 травня 2026 року Апеляційний суд Англії відхилив їхні апеляції та залишив висновки суду першої інстанції в силі.

ПриватБанк подав позов до Високого суду Англії проти Коломойського, Боголюбова та пов'язаних із ними компаній у грудні 2017 року, вимагаючи компенсації збитків, завданих, за твердженням банку, внаслідок шахрайської схеми з виведення коштів у 2013-2014 роках.