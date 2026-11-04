Закон про соціальне житло має бути ухвалений до 1 червня 2027р – голова комітету Ради

Верховна Рада України має ухвалити базовий закон про соціальне житло до 1 червня 2027 року, це є прямим індикатором та обов'язковою умовою виконання міжнародної програми Ukraine Facility, повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк під час виступу на Щорічній житловій конференції, яка проходить за підтримки Світового банку.

За її словами, наразі у профільному комітеті очікують на відповідний урядовий законопроєкт, над яким спільно працюють Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство соціальної політики, а проведення обох читань цього документа у стислі терміни є пріоритетом для всього парламенту, оскільки без тісної координації міністерств реформа житлової політики ризикує залишитися лише на папері.

"Це дуже стислі терміни, і тут дійсно без тісної співпраці з Мінрегіоном, з Міністерством соціальної політики, з Мінекономіки, як національним координатором Ukraine Facility, в нас не буде того позитивного результату, на який ми очікуємо", — акцентувала народна депутатка.

Окремим напрямом є вже ухвалений у першому читанні законопроєкт про реновацію застарілого житлового фонду, який має зважати на положення Європейського плану доступного житла, затвердженого Єврокомісією у грудні 2025 року. За її словами, цей план стосується, зокрема, використання наявного житлового фонду та регулювання орендних відносин.

Як пояснила Шуляк, комітет не планує обмежуватися лише внутрішньою роботою та залучить до розробки широке експертне середовище.

"Законопроєкти, які стосуються виконання Україною міжнародних зобов'язань, розглядатимуться в першочерговому порядку. Попереду величезні виклики, але ми їх подолаємо разом, тому наш комітет знову буде відкритий для всіх тих, хто працюватиме над законом про соціальне житло і над всіма іншими ініціативами", — запевнила вона.