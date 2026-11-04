Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

ДМС рекомендує українським перевізникам заздалегідь оформлювати дорожню віньєтку Румунії через черги на кордоні з Молдовою

2 хв читати
Додати як джерело
ДМС рекомендує українським перевізникам заздалегідь оформлювати дорожню віньєтку Румунії через черги на кордоні з Молдовою

Державна митна служба (ДМС) закликає українських міжнародних перевізників, які планують рух територією Румунії через Республіку Молдова, заздалегідь подбати про оплату дорожнього збору (rovinieta) через значні черги на молдовсько-румунському кордоні.

За даними відомства у телеграм-каналі, оформлення та оплата збору до прибуття на митні пости дадуть змогу уникнути додаткових зупинок і скоротити час очікування на кордоні.

Згідно з інформацією на сайті румунської системи електронної оплати дорожніх зборів (TollRo), у країні діють два типи тарифікації залежно від категорії транспортного засобу. Легкові автомобілі, пасажирський транспорт та вантажівки з максимально дозволеною масою (MTMA) до 3,5 тонни сплачують звичайну віньєтку (rovinieta), вартість якої залежить від категорії авто та екологічного стандарту (EURO). Віньєтки, придбані до 1 жовтня 2026 року для цього транспорту, залишаються чинними до завершення терміну їхньої дії.

Для вантажних автомобілів з MTMA понад 3,5 тонни застосовується тариф TollRo, який розраховується на основі пройденої відстані в кілометрах, маси, екологічного класу EURO та категорії дороги (національні, експрес-траси та автобани під управлінням CNAIR).

Придбати rovinieta можна на порталі etoll.ro, у мобільному застосунку TollRo, через SMS, у авторизованих дистриб'юторів та в пунктах продажу CNAIR. Сплата тарифу TollRo для важкого транспорту здійснюється через придбання маршрутного квитка, мобільну сесію з електронним гаманцем, а з 15 січня 2027 року - також через постачальників послуг європейської системи електронної оплати (SETRE) за допомогою бортового обладнання.

Перевізникам рекомендують створити обліковий запис на порталі etoll.ro для управління транспортом і перевірки чинності документів, а також уважно перевіряти внесені дані, оскільки за відсутності позначки про екологічний клас у свідоцтві про реєстрацію система автоматично застосовує клас EURO 0.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#кордон #перевізники
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

З ночі відбувається одна з найпотужніших атак РФ на енергосистему зі складними наслідками – "Укренерго"

З ночі відбувається одна з найпотужніших атак РФ на енергосистему зі складними наслідками – "Укренерго"

дна з наймасштабніших атак на енергетику України, яка триває з ночі вівторка, призвела до додаткових ускладнень в енергосистемі України, повідомила Н…

Читати
Енергетичні субсидії в Україні досягли 3,7% ВВП, експерти МВФ пропонують два сценарії поступової відмови від ПСО

Енергетичні субсидії в Україні досягли 3,7% ВВП, експерти МВФ пропонують два сценарії поступової відмови від ПСО

Обидва передбачають поступове підвищення тарифів, але із адресною соціальною допомогою найменш захищеним Тарифи на електроенергію та газ для насел…

Читати