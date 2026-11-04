ДМС рекомендує українським перевізникам заздалегідь оформлювати дорожню віньєтку Румунії через черги на кордоні з Молдовою

Державна митна служба (ДМС) закликає українських міжнародних перевізників, які планують рух територією Румунії через Республіку Молдова, заздалегідь подбати про оплату дорожнього збору (rovinieta) через значні черги на молдовсько-румунському кордоні.

За даними відомства у телеграм-каналі, оформлення та оплата збору до прибуття на митні пости дадуть змогу уникнути додаткових зупинок і скоротити час очікування на кордоні.

Згідно з інформацією на сайті румунської системи електронної оплати дорожніх зборів (TollRo), у країні діють два типи тарифікації залежно від категорії транспортного засобу. Легкові автомобілі, пасажирський транспорт та вантажівки з максимально дозволеною масою (MTMA) до 3,5 тонни сплачують звичайну віньєтку (rovinieta), вартість якої залежить від категорії авто та екологічного стандарту (EURO). Віньєтки, придбані до 1 жовтня 2026 року для цього транспорту, залишаються чинними до завершення терміну їхньої дії.

Для вантажних автомобілів з MTMA понад 3,5 тонни застосовується тариф TollRo, який розраховується на основі пройденої відстані в кілометрах, маси, екологічного класу EURO та категорії дороги (національні, експрес-траси та автобани під управлінням CNAIR).

Придбати rovinieta можна на порталі etoll.ro, у мобільному застосунку TollRo, через SMS, у авторизованих дистриб'юторів та в пунктах продажу CNAIR. Сплата тарифу TollRo для важкого транспорту здійснюється через придбання маршрутного квитка, мобільну сесію з електронним гаманцем, а з 15 січня 2027 року - також через постачальників послуг європейської системи електронної оплати (SETRE) за допомогою бортового обладнання.

Перевізникам рекомендують створити обліковий запис на порталі etoll.ro для управління транспортом і перевірки чинності документів, а також уважно перевіряти внесені дані, оскільки за відсутності позначки про екологічний клас у свідоцтві про реєстрацію система автоматично застосовує клас EURO 0.