Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Чайові через QR-код та термінал підлягають оподаткуванню, проте варто зважати на отримувача - ДПС

2 хв читати
Додати як джерело
Чайові через QR-код та термінал підлягають оподаткуванню, проте варто зважати на отримувача - ДПС

Чайові, отримані працівниками через QR-код або термінал, підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5% незалежно від способу їх передачі, нагадує Державна податкова служба (ДПС).

У відомстві зазначили, що порядок сплати податків залежить від того, хто саме отримує кошти.

Якщо QR-код веде безпосередньо на особисту картку працівника, це вважається його особистим доходом. У цьому випадку заклад податки не утримує, а працівник зобов'язаний самостійно подати річну декларацію до 1 травня наступного року (за 2026 рік - до 1 травня 2027 року) та сплатити податки до 1 серпня. Наприклад, із 1000 грн переказаних чайових податки становлять 180 грн ПДФО та 50 грн військового збору, відтак працівникові залишається 770 грн.

Якщо гість залишає чайові через термінал закладу разом із загальним рахунком або перераховує їх на рахунок підприємства чи ФОП, заклад відображає ці кошти в обліку та при їх виплаті виступає податковим агентом, утримуючи та перераховуючи ПДФО і військовий збір до бюджету. Для працівника додаткове декларування в такому разі не вимагається.

У ДПС підкреслили, що регулярні чайові за надані послуги не є неоподатковуваним подарунком, навіть якщо в призначенні платежу зазначено "подяка" чи "на каву". Для розмежування чайових від інших карткових надходжень податківці рекомендують працівникам зберігати банківські виписки або вести власний облік.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#податки #заклади #дпс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

З ночі відбувається одна з найпотужніших атак РФ на енергосистему зі складними наслідками – "Укренерго"

З ночі відбувається одна з найпотужніших атак РФ на енергосистему зі складними наслідками – "Укренерго"

дна з наймасштабніших атак на енергетику України, яка триває з ночі вівторка, призвела до додаткових ускладнень в енергосистемі України, повідомила Н…

Читати
Енергетичні субсидії в Україні досягли 3,7% ВВП, експерти МВФ пропонують два сценарії поступової відмови від ПСО

Енергетичні субсидії в Україні досягли 3,7% ВВП, експерти МВФ пропонують два сценарії поступової відмови від ПСО

Обидва передбачають поступове підвищення тарифів, але із адресною соціальною допомогою найменш захищеним Тарифи на електроенергію та газ для насел…

Читати