Чайові через QR-код та термінал підлягають оподаткуванню, проте варто зважати на отримувача - ДПС

Чайові, отримані працівниками через QR-код або термінал, підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5% незалежно від способу їх передачі, нагадує Державна податкова служба (ДПС).

У відомстві зазначили, що порядок сплати податків залежить від того, хто саме отримує кошти.

Якщо QR-код веде безпосередньо на особисту картку працівника, це вважається його особистим доходом. У цьому випадку заклад податки не утримує, а працівник зобов'язаний самостійно подати річну декларацію до 1 травня наступного року (за 2026 рік - до 1 травня 2027 року) та сплатити податки до 1 серпня. Наприклад, із 1000 грн переказаних чайових податки становлять 180 грн ПДФО та 50 грн військового збору, відтак працівникові залишається 770 грн.

Якщо гість залишає чайові через термінал закладу разом із загальним рахунком або перераховує їх на рахунок підприємства чи ФОП, заклад відображає ці кошти в обліку та при їх виплаті виступає податковим агентом, утримуючи та перераховуючи ПДФО і військовий збір до бюджету. Для працівника додаткове декларування в такому разі не вимагається.

У ДПС підкреслили, що регулярні чайові за надані послуги не є неоподатковуваним подарунком, навіть якщо в призначенні платежу зазначено "подяка" чи "на каву". Для розмежування чайових від інших карткових надходжень податківці рекомендують працівникам зберігати банківські виписки або вести власний облік.