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Економіка

Казахстан запропонував Ізраїлю поставки до 500 тис. тонн пшениці через Азербайджан, Грузію та порти Балтики

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Казахстан запропонував Ізраїлю поставки до 500 тис. тонн пшениці через Азербайджан, Грузію та порти Балтики

Казахстанська "Продкорпорація" готова поставити на ринок Ізраїлю до 500 тис. тонн продовольчої пшениці, повідомляє пресслужба Мінсільгоспу Казахстану.

Питання нарощування взаємної торгівлі сільськогосподарською продукцією та впровадження передових агротехнологій обговорено на десятому засіданні казахстансько-ізраїльської міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва в Єрусалимі, йдеться в повідомленні пресслужби.

На засіданні заступник голови правління "Продкорпорації" Самат Теньбаєв поінформував про експортні можливості Казахстану та зазначив, що компанія готова розглянути укладення довгострокових контрактів на постачання від 200 тис. до 500 тис. тонн продовольчої пшениці та іншої сільськогосподарської продукції з урахуванням потреб ізраїльського ринку.

Як можливі маршрути доставки казахстанської продукції ізраїльським партнерам запропоновано розглянути транспортний коридор через Азербайджан і Грузію, а також альтернативні напрямки з використанням портів Балтійського моря.

"Продкорпорація" входить до структури міністерства сільського господарства Казахстану. Компанія створена в 1995 році для підтримки державного резервного запасу зерна, а також стабілізації внутрішнього зернового ринку та сприяння експорту казахстанського зерна, зокрема представлення інтересів республіки на експортних ринках.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Директор ІА "Інтерфакс-Україна"
#казахстан #агро #ізраїль
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