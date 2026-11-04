АЕС України вимушено знизили потужність генерації після ударів РФ

Атомні електростанції України вимушено знизили потужність генерації через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням в Телеграм у середу, повернення до номінальних показників роботи АЕС відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені внаслідок обстрілів мережі.

В цілому в енергосистемі станом на ранок через російські атаки, спрямовані в тому числі на об'єкти генерації та підстанції, знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях.

"Найскладніша ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Маємо серйозні пошкодження енергообладнання. Також аварійні відключення наразі вимушено діють у Харківській області через зниження рівня напруги у високовольтній мережі внаслідок попередніх атак РФ", – зазначило міністерство.

Воно наголосило, що ремонтні бригади енергетиків цілодобово працюють над відновленням стабільного живлення у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

У більшості областей України наразі діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Як повідомлялося, у вівторок, 3 листопада, російські окупанти нанесли удар по підстанції, критично необхідній для роботи Хмельницької АЕС.

За інформацією ДТЕК, у Києві та області діють аварійні відключення.