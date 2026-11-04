НБУ 4 листопада повторно запропонує банкам обмін готівкової валюти на безготівкову для стабілізації ринку та курсу

Національний банк України після різкого збільшення різниці між офіційним курсом гривні та курсом продажу іноземної валюти з боку фінансових установ у вівторок оголосив операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення їхніх кас: за пропозиції $100 млн та EUR100 млн попит банків склав лише $14 млн.

"НБУ задовольнив заявки банків у повному обсязі, отже економічних причин для збільшення різниці між офіційним курсом та курсом продажу іноземної валюти фінансовими установами немає", – зазначив регулятор у Facebook ввечері у вівторок.

"Попри відсутність системних проблем із фізичною наявністю готівкової іноземної валюти в банків, НБУ планує здійснити повторно такі операції 4 листопада", – додав Нацбанк.

Він також повідомив, що після розширення різниці між офіційним курсом гривні та готівковим "провів активні консультації з ринком щодо причин такої динаміки.

Як повідомлялося, курс гривні на готівковому ринку цього понеділка короткочасно впав до 47 грн/$1, тоді як на безготівковому ринку в той день гривня навпаки укріпилася, й офіційний курс на 2 листопада НБУ встановив на рівні склав 45,35 грн/$1.

У вівторок спред скоротився, але все одно залишається суттєво більшим, ніж був в останній час: офіційний курс був встановлений на новому історичному мінімумі 45,67 грн/$1, тоді як на готівковому ринку він укріпився приблизно до 46,6 грн/$1.

Нацбанк зазначив, що у перші дні листопада попит на валюту був підвищеним на тлі суттєвого нарощування бюджетних видатків, зокрема на сектор оборони та безпеки. Крім того, збільшився попит на іноземну валюту з боку фізичних осіб, що традиційно відбувається на початку місяця, у тому числі на тлі оновлення щомісячних лімітів на купівлю валюти, додав НБУ.

Він зауважив, що водночас пропозицію іноземної валюти обмежували великі обсяги відшкодування ПДВ наприкінці жовтня, а також російські обстріли, що призвели до меншого сезонного зростання експорту та, як наслідок, нижчих продажів валюти з боку аграрного й металургійного секторів. Пропозицію валюти частково підтримували ситуативні продажі окремих компаній, однак вони не були системними., тож у періоди зменшення таких продажів гривня слабшала до долара США, пояснив регулятор.

"Ситуація на валютному ринку залишається під контролем. Динаміка офіційного курсу гривні визначається змінами в балансі між попитом та пропозицією іноземної валюти на ринку, як і передбачено режимом керованої гнучкості курсу. Національний банк уважно стежить за ситуацією та готовий за потреби докладати додаткових зусиль для забезпечення стійкості валютного ринку", – наголошується у повідомленні.

Згідно з ним, збереження стійкості валютного ринку залишається незмінним завданням НБУ, а обсяг міжнародних резервів є достатнім для його виконання: він збільшився з $47,1 млрд на початок жовтня цього року, тоді як на початку повномасштабного вторгнення міжнародні резерви становили менше $30 млрд.