В Україні у 2027р планують реконструювати щонайменше 5 пунктів перетину – голова Агентства відновлення

Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України ставить за мету у наступному році здійснити реконструкцію щонайменше п'яти пунктів перетину в Україні.

"Ми також поставили перед собою амбітну мету, щоб щонайменше 5 пунктів перетину були реконструйовані вже в наступному році. Для того по всім міжнародним нормам і стандартам нам потрібно пройти тендерні процедури та фінансові", – наголосив агентства відновлення України Іван Федоров під час брифінгу в Києві у вівторок, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За його словами, пріоритет віддаватиметься тим пунктам перетину, які безпосередньо зможуть забезпечити більшу пропускну спроможність з країнами Європейського Союзу та Молдовою.

Федоров нагадав, що міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник та віцепрезидент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Карл Негаммер підписали угоду на суму EUR 60 млн, що передбачає реконструкцію пунктів перетину.

Тоді зазначалось, що йтиметься про облаштування терміналів, будівель (зокрема, зон очікування, сервісних і санітарних приміщень, навісів), під'їзних шляхів, а також на закупівлю обладнання та програмного забезпечення для митного контролю на кордонах України з Європейським Союзом і Молдовою.

Зі свого боку заступник голови агентства відновлення Іван Лукеря у соціальній мережі LinkedIn зауважував, що відповідні кошти будуть спрямовані на модернізацію пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою, зокрема "Ягодин", "Ужгород", "Чоп " (Тиса), "Лужанка" та "Порубне".

Раніше також уточнювалось, що позику в EUR60 млн також буде доповнено інвестиційним грантом ЄС у розмірі EUR6 млн та технічною допомогою від ЄС на суму EUR2,5 млн для підтримки реалізації проєкту.

Запланована модернізація українських пунктів пропуску на кордоні стосується доріг, що є частиною пріоритетної Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) Європейського Союзу.