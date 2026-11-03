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Економіка

Ціна бензину в США піднялася вище $4 за галон у день виборів

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Ціна бензину в США піднялася вище $4 за галон у день виборів

Середня роздрібна ціна бензину в США перевищила позначку $4 за галон у день проміжних виборів до Конгресу.

За даними GasBuddy (сервіс порівняння цін на АЗС), станом на 10:00 за нью-йоркським часом бензин коштував $4,13 за галон. Дизельне паливо в понеділок у середньому коштувало $6,29 за галон, за даними Американської автомобільної асоціації (AAA).

Обидва показники є найвищими для будь-якого дня виборів за всю історію спостережень.

Ціни на автомобільне паливо ще ніколи не трималися на таких високих рівнях до настільки пізньої пори року, зазначає агентство Bloomberg. Це зумовлено серйозними порушеннями у глобальних ланцюгах постачання енергоносіїв та кризою в нафтопереробній галузі.

Тим часом бензин зараз коштує дешевше, ніж це було на піку в травні поточного року, коли ціни перевищували $4,56 за галон. Вартість дизельного палива зараз на 24 центи нижча за історичний максимум, зафіксований у вересні.

#автомобілі #паливо #ціни #сша
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