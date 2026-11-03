НБУ з 4 листопада запроваджує довідковий курс гривні до євро

Національний банк України (НБУ) з 4 листопада почне щодня у робочі дні розраховувати довідковий курс гривні до євро станом на 12:00 як новий індикатор валютного ринку та оприлюднюватиме його не пізніше 12:30, повідомив регулятор.

Зазначається, що новий курс розраховуватиметься на основі довідкового курсу гривні до долара США на 12:00 та середнього значення котирувань долара до євро Bloomberg FX Fixings (BFIX) станом на 10:30, 11:00, 11:30 та 12:00 за київським часом.

Якщо котирування BFIX у цей проміжок часу будуть відсутні або недоступні, Нацбанк використовуватиме останній наявний курс долара до євро, встановлений Європейським центральним банком.

Довідковий курс гривні до євро визначатиметься з точністю до чотирьох знаків після коми. Його можна буде використовувати як орієнтир під час укладання угод на валютному ринку, однак обов'язку застосовувати цей курс для банків та їхніх клієнтів не встановлюється.

Новий індикатор запроваджено на запит учасників ринку. Він може використовуватися як орієнтир для угод між банками та клієнтами в євро та спростить розрахунки за форвардними операціями.

Одночасно Нацбанк оновлює методику розрахунку офіційних курсів гривні до інших валют, СПЗ та облікової ціни банківських металів: для цього використовуватимуть середнє значення відповідних котирувань BFIX, зафіксованих кожні пів години з 10:30 до 15:00 за київським часом.

За відсутності відповідних котирувань для валют використовуватимуть курси відповідних центробанків або дані Refinitiv, для банківських металів – дані LBMA або Refinitiv, а для СПЗ – курси валют його кошика, встановлені центробанками.

Крім того, з 1 лютого 2027 року Нацбанк щодня публікуватиме кількість та обсяг угод, використаних для розрахунку офіційного і довідкового курсів гривні до долара США, мінімальний та максимальний курс таких угод, а також зазначатиме, чи проводився розрахунок за звичайних або особливих умов.

Аналогічне розкриття інформації з 1 лютого 2027 року запроваджується для Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA): НБУ оприлюднюватиме кількість та обсяг угод, мінімальну і максимальну ставки та тип розрахунку індексу.

Нові правила розрахунку валютних індикаторів затверджені постановою правління НБУ №125, а зміни щодо UONIA – рішенням правління НБУ №397-рш. Обидва документи набирають чинності 4 листопада.