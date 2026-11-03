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Економіка

Україна потребує допомоги партнерів для відновлення морських торговельних маршрутів – Зеленський

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Україна потребує допомоги партнерів для відновлення морських торговельних маршрутів – Зеленський
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Україна докладає зусиль для відновлення морських маршрутів експорту продовольства та інших важливих товарів і ресурсів, однак не може самостійно забезпечити їхню роботу та потребує підтримки міжнародних партнерів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна робить усе можливе, щоб відкрити море, яке Росія намагається перетворити на закриту територію. Ми робимо все можливе, щоб відновити маршрути для експорту продовольства та інших життєво важливих товарів і ресурсів, але ми не можемо зробити це самостійно. Нам потрібна допомога інших, партнерів, друзів", – сказав Зеленський під час виступу на Берлінській безпековій конференції у вівторок.

Він також наголосив, що жодна країна не може самостійно гарантувати власну енергетичну безпеку, оскільки для цього потрібні зв'язки, співпраця та солідарність з іншими державами.

"Вам потрібні зв'язки, співпраця, солідарність з іншими країнами. Якщо з будь-якої причини у вас станеться блекаут, для забезпечення безпеки вам потрібні партнери. Вам потрібні союзники, які гарантуватимуть її разом із вами", – зазначив Зеленський.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#зеленський #море #торгівля #експорт
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