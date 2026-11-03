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Економіка

Агентство відновлення очікує виділення від 1 до 2 млрд грн на сесії Київради на будівництво альтернативних мостових переправ через Дніпро

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Агентство відновлення очікує виділення від 1 до 2 млрд грн на сесії Київради на будівництво альтернативних мостових переправ через Дніпро

Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України очікує виділення від 1 до 2 млрд грн на сесії Київської міської ради (Київрада) відповідно до домовленостей із Київською міською адміністрацією (КМДА), а також очікує на виділення коштів із централізованого бюджету для будівництва альтернативних мостових переправ через Дніпро.

"На сьогоднішній день по деяких переправах вже розпочаті роботи, вони ведуться і ми дуже сподіваємося, що ми в рекордні швидкі терміни зможемо їх виконати", - наголосив голова агентства відновлення України Іван Федоров під час брифінгу в Києві у вівторок, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі фінансування безпосередньо на відповідні проєкти не виділено, однак агентство сподівається на його забезпечення протягом наступних декількох тижнів, зокрема перший транш становитиме орієнтовно трохи більше ніж 1 млрд грн на всі мостові переходи.

"Цього буде достатньо для того, щоб розпочати попередню оплату, оформлення всіх інших документів", - додав Федоров.

Він також наголосив, що на деяких ділянках з цих 21 мостових переходів роботи вже ведуться.

Як повідомляв міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник перші альтернативні мостові переправи в Києві, будівництво яких розпочалося в межах урядового проєкту із забезпечення транспортного сполучення, планують ввести в експлуатацію на початку 2027 року.

Калашник зазначив, що урядовий проєкт передбачає оперативне будівництво альтернативних переправ через річки, зокрема через Дніпро, а реалізацію робіт взяла на себе центральна влада.

Зі свого боку міський голова Києва Віталій Кличко зауважував, що Київська міська влада намагається віднайти 1 млрд грн, які уряд рекомендував виділити з міського бюджету на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під’їзних шляхів до них, ініціатором відповідного проєкту виступила держава.

У вівторок, 27 жовтня, за підсумками засідання Ради оборони столиці Кличко заявив, що Київ планує спрямувати 1 млрд грн на реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та під’їзних шляхів до них.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Транспорт/Телеком
#київ #фінансування #переправи #київрада #бюджет
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