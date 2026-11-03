З ночі відбувається одна з найпотужніших атак РФ на енергосистему зі складними наслідками – "Укренерго"

дна з наймасштабніших атак на енергетику України, яка триває з ночі вівторка, призвела до додаткових ускладнень в енергосистемі України, повідомила НЕК "Укренерго".

"З ночі триває одна з наймасштабніших атак ворога на енергетичну інфраструктуру країни. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася", – йдеться в повідомленні компанії в Телеграм.

"Укренерго" зазначила, що лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб'єкти, застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

За її інформацією, внаслідок атак станом на цю годину у низці регіонів України, зокрема у Києві, вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Водночас компанія наголосила, що тисячі енергетиків із самої ночі працюють над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання.

Вона додала, що насамперед будуть заживлюватися об'єкти критичної інфраструктури.

"Усі служби працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло", – наголосила НЕК.

Зі свого боку оператори системи розподілу, зокрема, "Суми"- та "Полтаваобленерго" повідомили про застосування спеціальних графіків аварійного відключення е/е, які є крайнім заходом, до якого вдаються енергетики для стабілізації ситуації в енергосистемі.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/5607