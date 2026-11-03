Міністр енергетики Молдови заявив про можливі закупівлі газу в України

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту заявив, що країна може придбати частину газу в України, переговори вже тривають.

"Молдова може закупити в України від 10 млн до 50 млн куб. м природного газу. Остаточний обсяг залежатиме від наявності вільних запасів і комерційних умов угоди. На можливі обсяги закупівлі впливатимуть як уже укладені контракти, так і наявність газу для постачання до Молдови", – сказав міністр під час передачі на Radio Moldova у вівторок.

За його словами, це питання обговорювали минулого тижня в межах візиту урядової делегації до Києва, після чого Молдова провела контрольну закупівлю газу, імпортувавши 2 млн куб. м.

Жунгієту не став називати можливу ціну газу та формулу її розрахунку, щоб не вплинути на перебіг переговорів: "Це комерційні переговори, і зараз ми не можемо оголосити формулу ціни. Закупівля має бути комерційно вигідною для Молдови. Переговори тривають, ми хочемо домогтися ціни нижче ринкової. Така нинішня ситуація".

Поки що влада не оголошувала про укладення контракту, остаточну вартість газу або строки можливих постачань.

За словами глави Міненерго, у перспективі Молдова зможе покривати приблизно чверть добового споживання природного газу за рахунок постачань із румунського родовища Neptun Deep у Чорному морі після початку його розробки, який очікується наприкінці 2027 року.

"Газ закуповуватиметься на підставі контракту, підписаного минулого року між Energocom і румунською компанією OMV Petrom. Обсяги було оприлюднено минулого року. Йдеться приблизно про чверть нашого добового споживання газу. Формула ціни також ґрунтується на біржових індикаторах, але передбачає знижку. Розмір знижки, звичайно, ми не можемо оприлюднити, оскільки йдеться не стільки про конфіденційність, скільки про те, що ми розкриваємо стратегію закупівель Energocom, а це небажано", – заявив Дорін Жунгієту.

За його словами, перевагою постачань із Neptun Deep є також нижчі витрати на транспортування, що може сприяти зниженню тарифів для кінцевих споживачів.

Державна компанія Energocom 7 травня 2025 року підписала трирічний контракт із OMV Petrom на закупівлю природного газу з Neptun Deep.