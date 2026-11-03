Державна житлова стратегія до 2033р має бути ухвалена до кінця року - Безгін

Державна стратегія житлової політики до 2033 року має бути ухвалена вже до кінця цього року, повідомив міністр у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін, відкриваючи першу Щорічну житлову конференцію в Києві.

"Уряд на 2026 рік передбачив підготовку Державної стратегії житлової політики до 2033 року та плану її реалізації на 2027–2029 рр. Оновлюємо законодавство про соціальне житло й вдосконалюємо управління житловим фондом", - повідомив Безгін.

За його словами, Державна житлова стратегія України до 2033 року, яку планують ухвалити до кінця року, має стати основою для практичних кроків на рівні держави і громад. А результатом Щорічної житлової конференції повинні бути конкретні пропозиції, які зможуть втілити парламент, уряд і громади за підтримки міжнародних партнерів.

"Щодня Росія завдає ударів по житлу українців, щодня люди змушені залишати свої домівки, зокрема через евакуацію. Житлова політика, підтримка громад і робота з внутрішньо переміщеними особами — взаємопов’язані напрями. Саме навколо них мають формуватися наші програми: житлові ваучери для ВПО, єВідновлення та рішення щодо соціального житла та інші. У проєкті бюджету на 2027 рік на житлові програми передбачено 30,5 млрд грн, це на 10,8 млрд грн більше, ніж ніж торік. Житло залишається в центрі уваги", — додав Безгін.

Міністр підкреслив, що житлова політика, зважаючи на безпрецедентні виклики, має стати абсолютним пріоритетом держави. "Інвестиції в житло - це інвестиції в людей, у стійкість економіки, в майбутнє України"", - зазначив він.

Перша Щорічна житлова конференція "Відбудова житла, відродження громад: масштабування житлових рішень для відновлення та розвитку України" триватиме до 5 листопада. Вона об’єднає понад 1000 представників державної влади, громад, міжнародних організацій, бізнесу та експертного середовища.

Протягом трьох днів понад 1 тис учасників (представників державної та місцевої влади, міжнародних організацій, бізнесу та ін) обговорюватимуть відновлення зруйнованого житла, розвиток соціального й доступного житла, фінансування житлового сектору та комплексне відновлення громад. У програмі — чотири пленарні та 59 технічних сесій за шістьма тематичними напрямами.

Організатори конференції — Міністерство у справах громад, територій та ВПО України та Група Світового банку. Захід відбувається за підтримки уряду Австрії та Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ (URTF).