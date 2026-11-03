РФ вдарила по АЗК UKRNAFTA в Рівненській області – глава "Нафтогазу"

РФ завдала дронового удару по АЗК АТ " атака_" в Рівненській області, постраждав його оператор, повідомив тво голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Сьогодні російський дрон ударив по автозаправному комплексу Укрнафти на Рівненщині. На щастя, жертв немає, але постраждав оператор АЗК. Йому надається необхідна медична допомога", – написав Федоренко у Facebook.

За його словами, масштаб руйнувань можна буде оцінити пізніше.

Як повідомлялося, 28 жовтня РФ вчергове атакувала автозаправний комплекс "Укрнафти" – цього разу на Дніпропетровщині. Внаслідок удару осколкові поранення отримав клієнт АЗК.

14 жовтня під удар РФ потрапив автозаправний комплекс "Укрнафти" в Хмельницькій області, після чого виникла пожежа, було пошкоджено обладнання, а один із працівників отримав легке уламкове поранення.

В цідому РФ уже атакувала кілька десятків АЗК "Укрнафти "в різних регіонах України.