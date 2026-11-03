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Економіка

Промвиробництво в Україні у вересні впало на 9,2%, за 9 міс.-2026 – на 1,9% – Держстат

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Промвиробництво в Україні у вересні впало на 9,2%, за 9 міс.-2026 – на 1,9% – Держстат

Промислове виробництво в Україні у вересні 2026 року знизилося на 9,2% (до відповідного місяця 2025 року) після скорочення на 6,1% в серпні, на 1,7% в липні, та зростання на 1,1% у червні і до того на 0,3% – у травні, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у вересні до серпня 2026 року промислове виробництво зросло на 2,7%.

Держстат уточнює, що загалом за січень-вересень поточного року промислове виробництво в Україні зменшилося на 1,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У січні-вересні 2026 року до аналогічного періоду 2025 року зростання у хімічному виробництві становило 2,7%, у харчовій промисловості – 2,8%, виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – 17,1%, виробництво машин та устаткування – 36,5%.

Водночас в металургійному виробництві спостерігалося падіння на 18,2%, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 18,1%, у виробництві електричного устаткування на 17,8%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 16,7%, у переробній промисловості та фармвиробництві –на 7,9%, видобувній промисловості та розробленні кар'єрів – на 0,2%.

Як повідомлялося, промвиробництво в Україні у 2025 році скоротилося на 1,7%, тоді як у 2024-му зростання становило 4,7%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Джерело: https://stat.gov.ua/uk

#промвиробництво #статистика
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