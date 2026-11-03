IDS Ukraine закликалє АРМА провести нову оцінку активів через прострочення попереднього звіту

Група компаній IDS Ukraine направила звернення до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) з закликом оголосити конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення нової незалежної оцінки арештованих активів у зв'язку з вичерпанням терміну чинності попереднього звіту.

Як зазначає компанія у релізі, попередньо виконана ТОВ "Голд прайс" оцінка, що встановила вартість в 5 млрд грн, була передана до АРМА 6 березня 2026 року та мала термін чинності шість місяців, який остаточно вичерпався 6 вересня 2026 року. Водночас аукціон з відбору управителя відбувся 7 вересня - вже після втрати чинності даним звітом, через що укладення договору управління та передача майна переможцю конкурсу (ТОВ "ЮБ "Пріорітас") на основі протермінованого документа позбавлені законних підстав.

В IDS Ukraine наголошують, що відсутність актуальної оцінки робить майбутній договір управління юридично вразливим та таким, що може бути скасованим у судовому порядку. Зокрема, від оцінки майна безпосередньо залежать розрахунок гарантійного платежу та розмір забезпечення виконання зобов'язань управителя. Крім того, типовий договір вимагає застрахувати актив на суму його офіційної оцінки, що стає неможливим за застарілим звітом, а ст. Стаття 21-2 Закону "Про АРМА" визначає відомості про ринкову вартість як обов’язковий елемент плану управління.

Окремо компанія звертає увагу на суттєве заниження попередньої оцінки АРМА (5 млрд грн) порівняно з оцінкою у матеріалах Вищого антикорупційного суду (ВАКС), яка сягає 8 млрд грн. Різниця у 3 млрд грн, на думку IDS Ukraine, створює ризики зловживань, знецінення або розграбування майна з боку недоброчесного управителя перед його майбутньою конфіскацією державою. У зв'язку з цим група компаній закликає провести новий конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

Наразі на сайті АРМА відсутній коментар щодо заклику групи компаній.

Як повідомлялося, у вересні 2026 року Комісія з визначення управителя складних активів АРМА обрала переможцем конкурсу на управління корпоративними правами групи компаній IDS Ukraine ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" Жанни Єфремової, яке запропонувало винагороду управителя на рівні 0,9%. Цьому рішенню передувало відхилення комісією пропозиції ТОВ "Компанія з управління активами "Укркапітал", яка знизила цінову пропозицію до 0,01%, проте була визнана юридично та економічно необґрунтованою через перевищення витрат на майданчик (5 млн грн) над очікуваною річною винагородою (близько 110 тис. грн) та збитковість ключового фонду.

До предмета закупівлі увійшли корпоративні права 2 045 145 шт. акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (загальною номінальною вартістю 21,47 млн грн), 100% частки статутного капіталу ТОВ "Потужність" від ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (16,18 млн грн), а також частки у ТОВ "ІДС Аква сервіс" (990 тис. грн), ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (4,5 млн грн), кіпрській International distribution systems limited (8,8 млн грн), ПП "ІВА" та ДП "Нова.ком" (1,5 млн грн).

Раніше, восени 2022 року, АРМА за рішенням суду отримало в управління корпоративні права, промислові зразки та ТМ підприємств групи IDS Ukraine. У квітні 2023 року управителем обрали "Карпатські мінеральні води", однак передача активу не відбулася, і в березні 2025 року АРМА повідомила про розрив договору. У листопаді 2025 року агентство оголосило новий конкурс, умови якого зазнали критики та скарг до АМКУ від низки потенційних учасників через наявність дискримінаційних вимог у тендерній документації.

Джерело: https://www.ids.ua/press-center/news/ids-ukraine-zaklikaye-arma-provesti-aktualnu-otsinku-aktiviv/