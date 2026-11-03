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Економіка

Зміни тарифів на енергоносії для населення можливі лише після введення дієвої моделі його підтримки – Міненерго

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Зміни тарифів на енергоносії для населення можливі лише після введення дієвої моделі його підтримки – Міненерго

Зміни ціноутворення на енергоносії для українських споживачів можливі лише після затвердження дієвої моделі підтримки українських родин, заявило Міністерство енергетики України у відповідь на жовтневий аналітичний звіт Міжнародного валютного фонду "Оцінка бюджетних витрат на енергетичні субсидії та варіанти реформ".

"Україна розробляє довгострокову Дорожню карту реформи енергетичного сектору. Її ключова складова – захист людей. Працюємо над удосконаленою моделлю адресної підтримки у питаннях отримання субсидій та пільг", – йдеться в повідомленні Міненерго в Телеграм у вівторок.

При цьому воно наголосило, що в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і це чітка й незмінна.

"Будь-які зміни системи тарифоутворення згідно з чинним законом можливі лише після завершення воєнного стану", – наголосило Міненерго.

Як воно зазначило, фахові рекомендації МВФ важливі для України як пропозиції, проте, рішення буде ухвалювати держава.

Як повідомлялося, МВФ у своєму звіті зазначив, що тарифи для населення на е/е та газ покривають менше половини їхньої ринкової ціни, а фіскальні витрати на енергетичні субсидії, пов'язані із спецобов'язками (Public Service Obligations, PSO/ПСО) та аналогічними заходами, досягли 3,7% ВВП на рік у 2024-2026 роках. Його фахівці запропонували два сценарії поступового скасування ПСО, розраховані на три роки. У сценарії "А" – as usually – ціна е/е після поступового підвищення становитиме 9,7 грн/кВт*год, ціна газу – 22 грн/куб. м (з ПДВ). За сценарієм "Б" – "відновлення", що ґрунтується на повоєнному середньостроковому стабільному стані, враховуючи, зокрема, певне підвищення ефективності постачання та прозоро оцінені потреби реконструкції – ціна е/е має становити 6 грн/кВт*год, газу – 17,2 грн/куб. м (з ПДВ).

Міненерго зазначило, що в технічному звіті фахівці МВФ оцінили ситуацію в українській енергетиці, а звіт охоплює широкий спектр тем і базується на структурі споживання домогосподарств 2021 року.

"У звіті змодельовано кілька сценаріїв. Усі вони є розрахунками, а не зобов'язаннями, і жоден із них не передбачає негайного виконання. Звіт потрібен, щоб держава бачила детальну фінансову картину чинної системи підтримки та могла оцінити різні варіанти реформи", – пояснило Міненерго.

При цьому воно зауважило, що аналіз МВФ є частиною довгострокової роботи над реформою, що включає підтримку людей і відбудову енергетичної системи після російських атак. На його думку, реалізація цієї реформи дозволить Україні успішно завершити євроінтеграцію і стати частиною об'єднаної Європи.

Міністерство також звернуло увагу, що разом із партнерами починає створювати єдину онлайн-платформу за принципом єдиної платіжки, де усі рахунки та вся державна підтримка будуть в одному вікні, з інтеграцією в державні реєстри на базі Дії.

"Саме адресна соціальна підтримка людей стане першим кроком цих перетворень", – підкреслило міністерство.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/8208

Над матеріалом працювали:

Редактор · Енергетика
#міненерго #енергетика #тарифи
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