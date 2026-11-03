Корецький: держбюджет-2027 має відповідати програмі співпраці з МВФ

Державний бюджет на 2027 рік має відповідати програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), наголосив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Провели нараду щодо підготовки державного бюджету на 2027 рік до другого читання. До неї долучилися керівництво парламенту, очільник фракції "Слуга народу", голова бюджетного комітету Верховної Ради та міністр фінансів. Це бюджет воєнного часу. Пріоритети уряду незмінні: фінансування безпеки й оборони, фінансова стійкість держави та належний рівень соціальної підтримки. Принципово також, щоб бюджет відповідав макроекономічному прогнозу та програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом", – написав Корецький у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що завдання – опрацювати бюджетні висновки, ухвалені парламентом за результатами першого читання.

Як повідомлялося, 28 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №16000 "Про державний бюджет України на 2027 рік" із дефіцитом майже 1,7 трлн грн.