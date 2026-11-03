Низка основних продуктів харчування подешевшала у жовтні в Україні – Мінагрополітики

Ціни на низку основних продуктів харчування знизилися в Україні на початку листопада: яйця курячі станом на 3 листопада коштували на 21% менше, ніж місяць тому, – 47,8 грн за десяток, капуста білокачанна – на 20% – 18,2 грн/кг, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Найбільш помітно подешевшали курячі яйця, овочі борщового набору, вершкове масло та свинина", – зазначило міністерство у вівторок на сайті із посиланням на дані моніторингу споживчих цін, який воно проводить.

За даними Мінагрополітики, вершкове масло жирністю 82,5% за місяць подешевшало на 10% – до 86,6 грн за 200 г, свинина – на 8%, до 206,5 грн/кг, буряк – на 8%, до 15,7 грн/кг, цибуля ріпчаста – на 6%, до 18,7 грн/кг, морква – на 4%, до 16,8 грн/кг.

Згідно з публікацією, відносно стабільними залишаються ціни на низку інших продуктів повсякденного споживання. Зокрема, середня вартість батона становить 32,6 грн за 500 г, житнього хліба – 52,4 грн/кг, соняшникової олії – 93,7 грн/л, макаронних виробів – 38,9 грн/кг.

Мінагрополітики додало, що позитивна цінова динаміка спостерігається і в річному вимірі за окремими категоріями продовольства: порівняно з аналогічним періодом минулого року курячі яйця подешевшали на 27%, свинина – на 11%, вершкове масло – на 6%.

"Попри складні умови воєнного часу українські аграрії та переробники продовжують виробляти продукцію і забезпечувати потреби населення. Важливо підтримувати виробників, щоб зберігати достатню пропозицію продовольства на внутрішньому ринку", – наводяться у релізі слова міністра Тараса Висоцького.