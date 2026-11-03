В МВФ закликають Україну й надалі поглиблювати ринкові механізми на енергоринках разом із поступовою відмовою від ПСО

Реформовані протягом 2019-2021 рр. основи енергетичних ринків України потребують подальшого поглиблення ринкових механізмів разом із поступовою відмовою від покладання на держкомпанії спеціальних обов'язків (ПСО/PSO – Public Service Obligations), йдеться у жовтневому аналітичному звіті технічних фахівців Міжнародного валютного фонду (МВФ) "Оцінка бюджетних витрат на енергетичні субсидії та варіанти реформ".

"Посилення конкуренції, покращення ліквідності, підвищення ефективності фізичного балансування для уникнення перебоїв у постачанні та використання атомної генерації як стабілізуючого активу на ринку електроенергії будуть ключовими для побудови стійкої, конкурентоспроможної та регіонально інтегрованої енергетичної системи в середньостроковій та довгостроковій перспективі", – зазначається в документі, підготовленому в рамках технічної допомоги та опублікованому на сайті Фонду.

На думку його експертів, український ринок природного газу виграв би від більшої конкуренції та модернізації своєї розподільчої мережі.

"Хоча ринок формально відповідає принципам ЄС, домінуюча роль "Нафтогазу" в сегментах виробництва, оптової та роздрібної торгівлі створює бар'єри для входу приватних учасників ринку, тим самим обмежуючи конкуренцію, зменшуючи ліквідність та послаблюючи ефективне ціноутворення", – йдеться у звіті.

Його автори нагадали, що юридичне розділення (анбандлінг) "Нафтогазу" було запроваджено на рівні передачі, однак операційні зв'язки та координаційні ролі між виробництвом, зберіганням, постачанням та розподілом знижують прозорість та створюють неявні переваги над іншими гравцями на ринку.

Експерти також вважають, що у середньостроковій перспективі скасування заборони на експорт газу допоможе стимулювати вихід нових компаній на ринок та посилити конкуренцію.

Щодо нещодавньої консолідації "Нафтогазом" регіональних операторів газорозподільних систем під керівництвом "Газмережі" у звіті визнається, що це має операційну доцільність у контексті війни, але післявоєнна дорожня карта модернізації таких операторів повинна зосередитися на розділенні для посилення операційної прозорості, стимулюванні скорочення технічних втрат, вдосконаленні систем обліку та забезпеченні тарифів, що відображають витрати, для підтримки ефективного використання інфраструктури.

Стосовно ринку електроенергії експерти МВФ зазначили, що він потребує глибших реформ для переходу до повністю конкурентної системи. Вони вважають, що пріоритети має бути зосереджено на зменшенні волатильності ринкових цін, відновленні фінансової стабільності на балансуючому ринку та модернізації розподільчих мереж.

Для зменшення волатильності ринкових цін пропонується розвивати ліквідний довгостроковий ринок щоб забезпечити хеджування та інвестиції. Наразі обмежений доступ до форвардних контрактів та інструментів хеджування наражає учасників ринку на високу волатильність цін та обмежує інвестиційні рішення, особливо в нові генеруючі потужності, аргументують свою точку зору автори звіту.

На їхню думку, структурований доступ до ядерної генерації, яка відіграє домінуючу роль в загальній структурі генерації України, також може стати ефективним інструментом хеджування. "Механізм, що імітує інший європейський досвід (наприклад, французьку систему "універсального ядерного перерозподілу"), може дати змогу розподіляти частину ядерної продукції за цінами, що відображають витрати, стабілізуючи витрати на постачання для постачальників та великих споживачів, зберігаючи при цьому ринкові сигнали", – навели вони варіант реформ, який може значно зменшити волатильність цін та покращити стабільність ринку.

Експерти МВФ також наголосили, що необхідним першим кроком має стати погашення застарілих боргів та зміцнення управління. Ці заходи можуть потребувати фінансової реструктуризації в поєднанні з жорсткішими правилами, щоб запобігти накопиченню боргів у майбутньому, але вони забезпечать довгострокову довіру до системи.

"Підвищення гнучкості та ринків допоміжних послуг є ключовими наступними кроками. Це потребуватиме розвитку конкурентних ринків резервів, що дозволить участь розподіленої генерації та реагування на попит", – йдеться також у звіті.

Щодо мереж розподілу електроенергії, то його автори зауважили, що перехід до розподіленої генерації потребує більш гнучких, цифровізованих мереж, що підтримуються інтелектуальними мережами та передовими системами обліку, здатними керувати децентралізованими та змінними потоками енергії.

"Міжгалузевим пріоритетом як для ринку газу, так і для ринку електроенергії є сильна регуляторна база, яку контролює однаково сильний та незалежний регулятор. Реформи НКРЕКП зіткнулися зі значними затримками та повинні бути відновлені, щоб забезпечити успішні ринкові реформи", – наголосили також експерти МВФ. У оновленій програмі розширеного фінансування EFF наразі є відповідний структурний маяк – ухвалити законодавство для посилення незалежності НКРЕКП до кінця жовтня 2026 року, але він вже прострочений, бо законопроєкт поки прийнято лише у першому читанні.

Згідно з публікацією, її було підготовлено за результатом роботи групи фахівців з Департаменту фіскальних питань (FAD) МВФ, які відвідали Київ на запрошення українського уряду 14-19 червня 2026 року для проведення місії технічної допомоги щодо субсидій на природний газ, електроенергію та централізоване опалення. Під час місії делегація Фонду зустрічалася з представниками Мінсоцполітики, Міненерго, Мінрозвитку та Мінфіну, а також з представниками "Нафтогазу", "Енергоатому", "Укрінтеренерго", групи "ДТЕК", Гарантованого покупця та Держстату.

Експерти МВФ оцінили фіскальні витрати на енергетичні субсидії, пов'язані із ПСО та аналогічними заходами, на рівні в середньому 3,7% ВВП на рік у 2024-2026 рр.: на ринку електроенергії – близько 1,8% ВВП, газу – близько 1,4% ВВП. Окрім того, ще 0,3% ВВП становлять субсидії на тепло для побутових споживачів поза межами будь-якої системи ПСО через мораторій на підвищення цін на комунальні послуги, а 0,2% ВВП становлять субсидії виробникам електроенергії з відновлюваних джерел.

При цьому цей дефіцит майже повністю фінансується двома основними державними енергетичними компаніями: НАЕК "Енергоатом" та НАК "Нафтогаз України", тоді як регіональні компанії централізованого теплопостачання несуть витрати на субсидії на опалення. Це робить непрозорим фіскальні зобов'язання та витрати, послаблює підзвітність та підриває стійкість сектору, наголошується у звіті.