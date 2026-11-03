"Єва" розвиватиме свій платіжний сервіс

Компанія "ЄВАПЕЙ" отримала статус платіжної установи, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі мережі магазинів EVA.

На запит агентства у компанії повідомили, що 30 жовтня 2026 року ТОВ "ЄВАПЕЙ" (код ЄДРПОУ 45302155) пройшло авторизацію в Національному банку України для надання фінансових платіжних послуг, компанію включено до Реєстру платіжної інфраструктури зі статусом платіжної установи.

"Авторизація дає "ЄВАПЕЙ" право надавати послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та здійснювати еквайринг платіжних інструментів. Стратегія компанії передбачає створення платіжної інфраструктури для електронної комерції та розвиток власного платіжного сервісу як конкурентоспроможного продукту на українському ринку", – повідомили в компанії.

За даними YouControl, ТОВ "ЄВАПЕЙ" зареєстровано у жовтні 2023 році. Кінцеві бенефіціари з рівними долями – Аліна Кіптик та Руслан Шостак.

Статутний капітал компанії становить 5 млн 493 тис. 240 грн.

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На початок 2026 року мережа налічувала 1167 магазинів, що працюють. За підсумками2025 року ТОВ "Руш" збільшило чистий дохід на 18% порівняно з попереднім роком – до 31,8 млрд грн. На 2026 рік компанія анонсувала інвестиції в 1,33 млрд грн.

За даними аналітичної системи YouControl, власником компанії вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака (через кіпрську Mitali Holdings Ltd) і Валерія Кіптика (через кіпрську Kingsbarns Holdings Limited).