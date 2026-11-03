Енергетичне ПСО в Україні досягло 3,7% ВВП, в МВФ пропонують два сценарії поступової відмови від нього

Обидва передбачають поступове підвищення тарифів, але із адресною соціальною допомогою найменш захищеним

Тарифи на електроенергію та газ для населення, визначені у рамках механізму надання спеціальних обов'язків (ПСО/PSO – Public Service Obligations), покривають менше половини ринкової ціни, у результаті фіскальні витрати на енергетичні субсидії, пов'язані із ПСО та аналогічними заходами, досягли 3,7% ВВП на рік у 2024-2026 роках, йдеться у жовтневому аналітичному звіті технічних фахівців Міжнародного валютного фонду (МВФ) "Оцінка бюджетних витрат на енергетичні субсидії та варіанти реформ".

"Нинішні зобов'язання щодо забезпечення ПСО реалізуються як квазіфіскальні заходи, при цьому "Нафтогаз" та "Енергоатом" покривають більшу частину витрат на субсидії за рахунок своїх балансів. Це робить непрозорим фіскальні зобов'язання та витрати, послаблює підзвітність та підриває стійкість сектору", – наголошують у МВФ та пропонують два сценарії поступової відмови від ПСО протягом трьох років за рахунок такого ж поступового підвищення тарифів.

Експерти уточнили, що тарифи на електроенергію та газ наразі становлять 41% та 49% вартості покриття витрат відповідно, тоді як обсяги ПСО на ринку електроенергії складають біля 1,8% ВВП, газу – біля 1,4% ВВП.

Окрім того, ще 0,3% ВВП становлять субсидії на тепло для побутових споживачів поза межами будь-якої системи ПСО через мораторій на підвищення цін на комунальні послуги, а 0,2% ВВП – субсидії виробникам електроенергії з відновлюваних джерел.

На додаток, режим ПСО із заниженими тарифами призводить до додаткових негативних наслідків, наприклад, щорічні недонадходження ПДВ на ринку газу становили в середньому 0,2% ВВП протягом 2024-2026 років (…), недонадходження ПДВ та акцизів на ринку електроенергії – 0,2% ВВП у 2024 та 2025 роках та 0,1% у 2026 році.

Згідно із прогнозом Нацбанку України, номінальний ВВП України цього року зросте до 10,01 трлн грн з 8,83 трлн грн торік, а 2028 року досягне 12,11 трлн грн.

Запропоновані експертами МВФ сценарії поступового скасування ПСО відрізняються цільовими тарифами на газ та електроенергію на третій рік впровадження. У сценарії "А" – as usually – ціна е/е після поступового підвищення становитиме 9,7 грн/кВт*год, ціна газу – 22 грн/куб. м (з ПДВ).

За сценарієм "Б" – "відновлення", що ґрунтується на повоєнному середньостроковому стабільному стані, враховуючи, зокрема, певне підвищення ефективності постачання та прозоро оцінені потреби реконструкції – ціна е/е має становити 6 грн/кВт*год, газу – 17,2 грн/куб. м (з ПДВ).

"В одному сценарії цільові рівні тарифів на 3-й рік відображають поточні ринкові умови, що означає загальне підвищення тарифів на 141% та 104% для електроенергії та газу відповідно. В іншому сценарії цільові рівні тарифів на третій рік відображають ринкові ціни, закріплені на середньострокових контрольних виробничих витратах постачальників енергії. Цей другий сценарій передбачає загальне підвищення тарифів на 52% та 60% для електрики та газу відповідно", – йдеться у звіті.

За обома сценаріями ПСО скасовується поступово, наприклад, на 20% у перший рік, на 60% – у другий і ще на 20% – у третій.

Як наголошує МВФ, реформа енергетичних субсидій забезпечує значні фіскальні вигоди за обох сценаріїв.

"Економія від повного пакета реформ становитиме 3,2% ВВП за сценарієм "А" та 1,5% ВВП за сценарієм "Б", – наводять розрахунки автори звіту.

Вони вказують, що в обох сценаріях ці доходи від застосування оновлених тарифів відображають негайне відновлення відшкодування витрат з різниці в тарифах на централізоване теплопостачання для населення, яке наразі фінансується за рахунок боргу ТКЕ перед "Нафтогазом" (у січні цього року він досяг 1% ВВП) та поступового скорочення розривів у тарифах на електроенергію та газ.

Водночас МВФ наголошує, що зміна тарифів на енергоносії має супроводжуватися належною соціальною підтримкою поза межами цін на них.

При цьому фонд не рекомендує впровадження цільових соціальних тарифів на енергоносії на цьому етапі.

"Впровадження таких тарифів суворо регулюється Третім та Четвертим енергетичними пакетами Європейського Союзу та вимагає високого рівня моніторингу, особливо на етапі розподілу, який наразі відсутній", – зазначив МВФ.

Згідно з публікацією, її було підготовлено за результатом роботи групи фахівців з Департаменту фіскальних питань (FAD) Фонду, які відвідали Київ на запрошення українського уряду 14-19 червня 2026 року для проведення місії технічної допомоги щодо субсидій на природний газ, електроенергію та централізоване опалення. Під час місії делегація Фонду зустрічалася з представниками Мінсоцполітики, Міненерго, Мінрозвитку та Мінфіну, а також "Нафтогазу", "Енергоатому", "Укрінтеренерго", групи "ДТЕК", Гарантованого покупця та Держстату.