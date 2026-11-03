Нафта помірно зростає після обвалу напередодні, Brent $105,3 за барель

Ціни на нафту помірковано зростають у вівторок вранці після різкого зниження за підсумками попередньої сесії.

Січневі ф'ючерси на нафту сорту Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними станом на 7:15 кч, торгуються $105,23 за барель, що на $0,46 (0,44%) вище, ніж на закритті попередніх торгів. У понеділок вони впали на $8,66 (7,63%), до $104,77 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у грудні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,57 (0,59%), до $97,03 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість впала на $7,66 (7,36%), до $96,46 за барель.

Падіння цін на нафту за підсумками минулої сесії було спровоковано ознаками прогресу на переговорах представників Ірану з посередниками з Катару. Як повідомив телеканал MS NOW з посиланням на поінформовані джерела, Катар запропонував розрахований на сім днів план, який враховував би питання, що викликають занепокоєння сторін.

Іран і США продовжують обмінюватися повідомленнями через посередників, але ситуація кардинально не змінилася, повідомило в понеділок агентство "Фарс" з посиланням на джерело.

Також у понеділок президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що керівник його країни аятолла Моджтаба Хаменеї доручив уряду врегулювати американсько-іранський конфлікт шляхом діалогу.

"Нафтовий ринок надзвичайно гостро реагує на будь-які новини з Близького Сходу, – зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. – Минулого тижня побоювання щодо неминучої ескалації спричинили зростання цін, а на початку цього тижня вони різко знизилися на тлі продовження дипломатичних переговорів між Іраном і США".

Тим часом газета The Wall Street Journal із посиланням на американських офіційних осіб повідомила, що американські військові завдали удару по іранському острову Кешм в Ормузькій протоці. Центральне командування ПСО США на Близькому Сході (CENTCOM) поки що нічого про удари не повідомляє.

Острів Кешм, розташований біля входу в Ормузьку протоку, є місцем розміщення великого підземного ракетного комплексу, військово-морської бази та великого заводу з опріснення води. Раніше США вже завдавали ударів по цьому острову, а офіційні особи обговорювали можливість його захоплення.