Долар слабо дешевшає напередодні виборів у США

Курс долара США зранку у вівторок дещо знижується до євро, фунта стерлінгів і японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,02%, як і ширший WSJ Dollar Index.

У вівторок у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Опитування громадської думки показують, що демократи, найімовірніше, отримають більшість у Палаті представників, однак за більшість у Сенаті розгорнеться серйозна боротьба.

Також учасники ринку побоюються, що після виборів США можуть відновити військові дії проти Ірану. До виборів американські політичні лідери намагалися не йти на ескалацію, щоб не допустити нового стрибка цін на паливо.

Крім того, у четвер відбудеться засідання Банку Англії. Аналітики, опитані Trading Economics, прогнозують, що британський ЦБ підвищить ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 4% річних. Це підвищення може стати першим із серпня 2023 року.

Пара євро/долар за даними на 8:25 кч торгується на рівні $1,1194 порівняно з $1,1187 на закритті попередньої сесії, єдина європейська валюта додає близько 0,1%.

Курс фунта до долара також зріс приблизно на 0,1%, до $1,3415 проти $1,3406 за підсумками торгів у понеділок.

Курс американської валюти в парі з єною теж знизився на 0,1% і перебуває на рівні 157,84 єни проти 157,94 єни наприкінці минулої сесії.

Долар у парі з офшорним юанем зріс більш ніж на 0,3% і торгується на рівні 6,6699 юаня.