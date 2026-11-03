Процентні ставки за активними та пасивними операціями НБУ на 3 листопада

Національний банк України встановив процентні ставки за активними та пасивними операціями на 3 листопада 2026 року.
|Показник
|Поточне значення (% річних)
|Дата зміни
|Значення до зміни
|Дата попередньої зміни
|Облікова ставка
|16.50
|30.10.26
|16.00
|18.08.26
|За активними операціями – за кредитами "овернайт"
|Під забезпечення державними цінними паперами або депозитними сертифікатами НБУ, облігаціями міжнародних фінорганізацій та інвалюти
|20.50
|30.10.26
|20.00
|18.08.26
|За депозитними сертифікатами овернайт
|16.50
|30.10.26
|16.00
|18.08.26
Дані НБУ