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Економіка

Процентні ставки за активними та пасивними операціями НБУ на 3 листопада

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Національний банк України встановив процентні ставки за активними та пасивними операціями на 3 листопада 2026 року.

Показник Поточне значення (% річних) Дата зміни Значення до зміни Дата попередньої зміни
Облікова ставка 16.50 30.10.26 16.00 18.08.26
За активними операціями – за кредитами "овернайт"        
Під забезпечення державними цінними паперами або депозитними сертифікатами НБУ, облігаціями міжнародних фінорганізацій та інвалюти 20.50 30.10.26 20.00 18.08.26
За депозитними сертифікатами овернайт 16.50 30.10.26 16.00 18.08.26

Дані НБУ

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