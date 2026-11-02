АТ "Укрнафта" вибудовує повний цикл роботи з трубною продукцією – від діагностики та ремонту до повторного використання і цифрового обліку, повідомила у пресрелізі компанія у понеділок.

"Труби – один із базових ресурсів у видобутку. Тому для нафтовидобувної компанії важливо не лише закуповувати нові, а й якісно обслуговувати та повертати в роботу ті, що вже використовувалися", – пояснили у товаристві.

З цією метою "Укрнафта" створює окремий хаб з діагностики та підготовки бурильних труб, який працюватиме за стандартами API та буде оснащений обладнанням для візуального, вимірювального, ультразвукового, магнітопорошкового та електромагнітного контролю.

Паралельно триває підготовка персоналу, розвиток власних ремонтних потужностей та переведення обліку технічного стану труб у цифровий формат.

"У результаті отримуємо коротші строки обслуговування, меншу залежність від зовнішніх підрядників і кращий контроль за якістю труб протягом усього періоду їх використання", – зазначив голова правління "Укрнафта" Богдан Кукура.

За його словами, це ще один напрям, де розвиток власних сервісів дає компанії більше контролю над виробничим процесом і витратами.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

Компанія видобуває вуглеводні на 1 789 нафтових та 167 газових свердловинах.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує близько 650 АЗК та входить до трійки лідерів за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.