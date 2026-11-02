УЗ поповнила парк ще 6 новими пасажирськими вагонами, вони вийдуть на маршрут Харків-Перемишль – Мінінфраструктури

АТ "Укрзалізниця" отримало ще шість нових пасажирських вагони українського виробництва, які невдовзі вирушать у рейси за маршрутом Харків – Перемишль, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашникв

"Продовжуємо оновлювати залізницю навіть в умовах постійних російських атак. Для нас важливо не лише забезпечувати комфорт пасажирів, а й робити залізничне сполучення стійкішим до викликів війни", – написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За словами Калашника, нові вагони оснащено акумуляторними батареями, які тривалий час підтримуватимуть освітлення, кондиціонування та інших систем у разі знеструмлення.

Згідно з даними міністерства, "Укрзалізниця" від початку цього року отримала 44 нові пасажирські вагони, ще 16 очікуються до кінця року.

Міністр додав, що закупівля відповідних вагонів здійснюється за кошти державного бюджету.

Окремо Калашник відзначив поїзну бригаду під керівництвом Тетяни Сізової, яка працює на маршруті Харків – Перемишль. Від початку осені ця бригад вже провела 30 евакуацій, а Сізова ще в 2022 році очолювала понад 50 цивільних евакуаційних рейсів із запорізького та покровського напрямків.

"Особливо ціную їхню увагу до пасажирів з інвалідністю. Команда допомагає людям, які користуються кріслами колісними, пасажирам із порушеннями зору та всім, хто потребує додаткової підтримки", – наголосив міністр.

В УЗ додали, що продовжують оновлювати рухомий склад, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати стабільне залізничне сполучення.