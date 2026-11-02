Аграрії трьох областей можуть отримати ваучери на насіння, добрива та розмінування в межах нової програми ФАО та ВПП ООН – Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) і Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) за підтримки урядів Австрії, Канади, Фінляндії та Польщі запустило новий етап допомоги фермерам Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.

Як уточнюється на сайті Мінагро, ініціатива передбачає надання ваучерів для відновлення роботи на пошкоджених і замінованих землях. Завдяки їм можна буде закупити насіння, добрива, оплатити лабораторний аналіз ґрунту, отримати професійні консультації агрономів, а також залучити фахівців із гуманітарного розмінування.

У Харківській області до програми зможуть долучитися 15 територіальних громад: Балаклійська, Барвінківська, Чугуївська, Донецька, Ізюмська, Куньєвська, Малинівська, Оскільська, Печенізька, Пролісненська, Роганська, Савинська, Шевченківська, Слобожанська та Вільхівська; у Херсонській області – Борозенська, Калинівська, Великоолександрівська та Високопільська; у Миколаївській: Галицинівська, Горохівська, Шевченківська, Широківська, Снігурівська та Заводська.

Подати заявку можуть господарства з оброблювальною площею від 3 га до 300 га, розташовані щонайменше за 20 км від лінії фронту. Допомога охоплює 25 територіальних громад у зазначених регіонах і розрахована як на аграріїв з уже безпечним доступом до полів, так і на тих, чиї ділянки ще потребують обстеження чи очищення від вибухонебезпечних предметів.

Подати заявки можна через Державний аграрний реєстр із 2 до 30 листопада 2026 року, при цьому перевагу надаватимуть фермерам, які раніше не залучали підтримку від ФАО.