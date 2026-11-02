ФРУ пропонує уряду встановити 2-місячний перехідний період для бізнесу у разі зміни критеріїв критичності

Федерація роботодавців України (ФРУ) направила Міністру економіки та довкілля Олександру Кравченку пропозиції щодо вдосконалення урядової постанови №1328 від 27 жовтня 2026 року, яка регулює питання організації бронювання військовозобов'язаних.

Як зазначається у публікації у Facebook, ініціатива базується на результатах зустрічі прем'єр-міністра Сергія Корецького з бізнес-асоціаціями, що відбулася 29 жовтня.

Для забезпечення передбачуваності умов роботи ФРУ пропонує встановити двомісячний перехідний період у разі скасування критерію, за яким підприємство отримало статус критичного, а також продовжити строк дії рішень про критичність, які спливають у листопаді-грудні поточного року. Крім того, організація вважає за необхідне виключити з постанови обмежений перелік галузей для отримання критичності задля забезпечення рівних умов доступу підприємств усіх секторів економіки.

Федерація також пропонує переглянути місячний строк розгляду документів Координаційним центром як невиправдано тривалий, запровадити принцип мовчазної згоди у разі порушення строків надання рекомендацій та визначити чіткі підстави для надання відмов у визнанні підприємств критично важливими.

На думку ФРУ, збереження кадрового потенціалу підприємств є необхідною умовою для стабільної роботи економіки, наповнення бюджету та забезпечення потреб оборони.

"Важливо, щоб правила бронювання були прозорими, однаковими для підприємств усіх галузей і передбачуваними, а бізнес мав час на адаптацію до нових критеріїв", – додали в організації.

Як повідомлялося раніше, Спілка українських підприємців (СУП) також висловила занепокоєння ризиками скасування чинної критичності у разі зміни критеріїв і пропонувала зберегти дію ухвалених рішень до завершення їхнього строку для підприємств, які дотримуються початкових вимог. Крім того, СУП закликала скоротити строки розгляду документів Координаційним центром, уточнити поняття "залученості до виробничих процесів" для працівників оборонної промисловості й енергетики, а також передбачити пропорційність відповідальності керівників підприємств за порушення військового обліку.

Раніше Спілка українських підприємців (СУП) також висловила занепокоєння ризиками скасування чинної критичності у разі зміни критеріїв і пропонувала зберегти дію ухвалених рішень до завершення їхнього строку для підприємств, які дотримуються початкових вимог.

Крім того, СУП закликала скоротити строки розгляду документів Коордцентром, уточнити поняття "залученості до виробничих процесів" для працівників оборонної промисловості й енергетики, а також передбачити пропорційність відповідальності керівників підприємств за порушення військового обліку.

Як повідомлялося, 23 жовтня Кабінет міністрів фіналізував зміни в системі бронювання, відокремивши критичність підприємств від економічних показників та оновивши галузеві й регіональні критерії. Уряд також понизив максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК зі 100% до 95% із можливістю подання обґрунтованого звернення до спеціального Координаційного центру у разі потреби збільшення квоти, а також анонсував механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання щодо регулярного добровільного залучення працівників до військової служби.

Уряд також утворив Коордцентр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану згідно з постановою №1328 від 23 жовтня. Співголовами Коордцентру визначено заступника міністра економіки та довкілля й заступника міністра оборони, а основними завданнями центру є розгляд пропозицій державних органів щодо визначення критичності підприємств, збільшення обсягів бронювання та надання рекомендацій щодо скасування відповідних рішень у строк до одного місяця або до семи робочих днів у разі невідкладного розгляду.

Коли стало відомо про можливе зниження квоти на кількість забронюваних у сфері ОПК та енергетики – багато компаній та асоціацій повідомили, що проти критичних змін, проте тоді йшлося про зниження зі 100% до 85% для працівників ОПК, критичних підприємств і підрядників паливно-енергетичного сектору, а для окремих категорій установ – із 75% до 60%. Бізнес повідомляв про відсутність консультацій та ризики зупинки процесів. Звернення з закликом щодо консультацій та перегляду змін оприлюднили СУП, ЄБА, ФРУ, Економічна експертна платформа, НАДПУ, АОКІ, ТСУ, Рада зброярів, NAUDI, а також Спілка молочних підприємств

Прем'єр-міністр Сергій Корецький пояснив, що зміни необхідні через високі темпи надання відстрочок і необхідність уникнути зловживань, коли компанії штучно створюються для масового бронювання без реальної участі у виконанні важливих завдань.