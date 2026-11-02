Мережа магазинів самообслуговування "Рукавичка" в 2026р відкрила 24 магазини

Західноукраїнська мережа магазинів самообслуговування "Рукавичка" відкрила флагманський магазин розширеного формату в Пасіках-Зубрицьких під Львовом, цей магазин став 243-м у мережі і 24-м відкритим з початку року, повідомляє пресслужба мережі.

"Ми прагнули створити простір, у якому поєднуються широкий вибір, якісні продукти та доступні ціни. Водночас формуємо нові стандарти покупок у нашій мережі", – зазначає генеральна директорка "Рукавички" Вікторія Нештенко.

Новий магазин має понад 600 кв. м торгової площі та майже 7 тис. найменувань товарів, серед яких близько 600 власних торгових марок і понад 500 імпортних товарів із 20 країн світу.

В релізі зазначається, що окремий фокус зроблено на співпрацю з локальними виробниками. "Рукавичка+" стане майданчиком для презентацій новинок, дегустацій і знайомства покупців із місцевими брендами.

Мережа розвивається з 2003 р, входить у структуру торгово-виробничої компанії "Львівхолод", засновник та кінцевий бенефіціар Богдан Козак. Магазини мережі "Рукавичка" працюють у Львові та містах Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Хмельницької, Волинської та Рівненської областей.