Голова правління СК "ЕТС" став володарем титулу "Людина року 2025" у номінації "Лідер страхового ринку року"

Переможцем в номінації "Лідер страхового ринку року" в рамках 30-ї ювілейної загальнонаціональної програми "Людина року-2025" став Мирослав Бойчин – голова правління ПрАТ "Європейське туристичне страхування".

Як зазначається на сайті загальнонаціональної програми "Людина року", церемонія нагородження переможців відбулася 31 жовтня 2026 року у Національній опері України.

Також повідомляється, що професійний шлях Мирослава Бойчина вирізняється поєднанням різнопланового досвіду та глибоких знань. Він здобув три вищі освіти – від перекладача іноземних мов до фахівця у сфері фінансів та управління. Починав кар'єру у державних структурах, а вже з 1996 року реалізував себе у міжнародному страховому бізнесі.

З 2005 року Мирослав Бойчин працює у провідних міжнародних страхових групах: Generali (Італія), Munich Re ( Німеччина), EIG (Болгарія). У 2006 році він очолив компанію "Європейське туристичне страхування", яка під його керівництвом стала беззаперечним лідером у своїй спеціалізації. З 2021 року він також є головою наглядової ради страхової компанії "Євроінс Україна". Обидві компанії входять до міжнародної фінансової групи "Євроінс Україна".

"Європейське туристичне страхування" – єдина спеціалізована компанія на ринку туристичного страхування України. Також є єдиною страховою компанією України, що входить до міжнародної групи ІTIA, яка об'єднує 17 спеціалізованих страхових компаній світу.