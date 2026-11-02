Тривоги у жовтні лунали понад 32% часу роботи ТЦ – дослідження

Частка тривалості повітряних тривог упродовж часу роботи торгових центрів у жовтні 2026 року сягнула 32,5%, що на 1,7% вище ніж у вересні, повідомили в Українській раді торгових центрів (УРТЦ).

Рік тому, у жовтні 2025 року, його рівень становив 12,2%. Тривоги червоного рівня у жовтні лунали 36,7% часу тривог, у вересні їх частка становила 39,1%.

За місяць підвищилися всі показники, що відстежуються: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ.

Найбільше погіршилася безпекова ситуація на Дніпропетровщині, а також у західних і центральних областях (Хмельницька, Рівненська, Волинська, Вінницька, Житомирська). Помітні покращення зафіксовано в Черкаській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях та в м. Києві. Водночас тривалість тривог у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях зайняла менше 3% робочого часу тамтешніх ТЦ.

П'ятірка регіонів, у яких найчастіше лунали повітряні тривоги в часовому інтервалі 10:00-21:00, не змінилася. За підсумками вересня вона виглядає так: Донецька (96,5%), Запорізька (85%), Сумська (76,4%), Чернігівська (76,4%) та Харківська область (62,2%).

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 186,3 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у жовтні 2026 р. – 9,8 робочих днів.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.

Заснована 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, яка об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.