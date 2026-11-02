Пряма сплата дивідендів "Укрнафти" своєму акціонеру "Нафтогаз" відновлена на рівні закону – нардеп

27 жовтня набрав чинності закон № 5020-IX "Про оцінку майна", яким, зокрема, відновено порядок прямої сплати дивідендів АТ "Укрнафта" своєму прямому акціонеру в обличчі НАК "Нафтогаз України", повідомив заступник голови комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Олексій Мовчан.

"Днями набули чинності норми закону № 5020-IX, де було враховано мою фундаментальну поправку щодо відновлення справедливого та європейського порядку сплати дивідендів державними компаніями на консолідованій основі", – написав він у Facebook у понеділок.

Як нагадав нардеп, у 2024 році Верховна Рада шляхом прийняття закону № 3587-IX ухвалила історичну реформу корпоративного управління, заклавши ключове правило за стандартами ОЕСР: дочірні підприємства сплачують дивіденди своїй материнській компанії, а вже материнська структура, оцінивши спільний фінансовий результат усієї групи, розподіляє прибуток і перераховує дивіденди до державного бюджету.

Проте пізніше через точкові зміни до законодавства було створено виняток: "Укрнафту" зобов'язали платити дивіденди напряму в бюджет, оминаючи її прямого акціонера – "Нафтогаз України". На практиці вказане створило загрозу подвійного вилучення коштів і руйнувало саму філософію групи – коли материнська компанія не бачить реального консолідованого потоку коштів, вона втрачає можливість нормально планувати інвестиції, управляти ризиками та відповідати за фінансову стійкість усієї групи, доповнив Мовчан.

"Внесена мною поправка відновлює єдиний прозорий правило-стандарт: "Укрнафта" сплачує дивіденди своєму акціонеру – "Нафтогаз України". "Нафтогаз" консолідує результати всіх своїх дочірніх структур і сплачує належну частку до державного бюджету", – зазначив він.

Нардеп додав, що вказане рішення повністю відповідає принципам ОЕСР та повертає передбачуваність у взаємини держави й держкомпаній.

"Моя позиція залишається непохитною: правило консолідованого управління фінансами має бути єдиним для всіх державних гігантів без жодних колізій чи "особливих" режимів", – наголосив нардеп.

Згідно із затвердженими Кабінетом міністрів України нормативами дивідендів для державних компаній за 2025 рік, "Нафтогаз України" мав перерахувати в держбюджет 30% чистого прибутку або 970 млн грн.