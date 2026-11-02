РФ за тиждень 94 рази атакувала енергетику, внаслідок чого зафіксовано 208 випадків знищення чи пошкодження об'єктів

РФ протягом тижня цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор 94 рази, внаслідок чого зафіксовано 208 інцидентів, які спричинили знищення або пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією в Телеграм у понеділок, через прицільні та системні атаки на об'єкти енергетики, здійснені РФ минулої доби, на ранок є нові знеструмлення споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Рівненській, Черкаській та Харківській областях.

"Найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням на Дніпропетровщині та Київщині. Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень внаслідок російських ударів. Через ураження енергетичного обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам, тому вимушено застосовуються аварійні відключення", – пояснило міністерство.

Водночас Міненерго повідомило про поранення внаслідок атаки РФ енергетика на Харківщині та загибель енергетика з Краматорська Донецької області.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять героям, які у найскладніших умовах продовжують повертати світло для українців", – зазначило Міненерго.