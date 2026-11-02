"Запоріжсталь" за 9 міс. отримала збиток 2,3 млрд грн проти прибутку роком раніше

ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" у січні-вересні поточного року отримало чистий збиток 2 млрд 307,873 млн грн, тоді як у аналогічному періоді минулого року був чистий прибуток 1 млрд 887,127 млн грн.

Згідно з проміжним звітом компанії, наявним у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", у третьому кварталі збиток становив 1 млрд 247,146 млн грн.

За цей період дохід від звичайної діяльності знизився на 8,3%, – до 49 млрд 157,347 млн грн.

Нерозподілений прибуток на кінець вересня становив 29 млрд 799,280 млн грн.

У звіті керівництва підприємства вказується, зокрема, на логістичні, регуляторні та енергетичні ризики. При цьому уточнюється, що значна частина продукції ПАТ "Запоріжсталь" реалізується на експорт. Станом на 30 вересня 2026 р. військова агресія російської федерації та обмеження судноплавства в Чорноморському регіоні продовжують створювати суттєві логістичні ризики для стабільності поставок. У зв'язку з цим підприємство використовує мультимодальні логістичні маршрути, які здійснюються як через порти р. Дунай, так і залізничним та автомобільним транспортом. Водночас зберігається ризик обмеження або ускладнення перевезень через західні кордони України, зокрема з Республікою Польща, що може негативно впливати як на імпорт сировини, так і на експорт готової продукції, призводити до зростання витрат і подовження строків виконання контрактів.

Одним із суттєвих ризиків для підприємства є запровадження Європейською Комісією механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), який поступово посилює фінансові та адміністративні вимоги до імпорту металургійної продукції з високою вуглецевою інтенсивністю, а також зростання вартості викидів парникових газів. Водночас оцінка підприємства, що також враховує подальше застосування безкоштовних квот у рамках Системи торгівлі викидами Європейського Союзу (EU ETS), свідчить, що вплив CBAM на сталеві напівфабрикати та готову продукцію залишатиметься обмеженим до 2030 року. Додатковим ризиком є посилення заходів торговельного захисту на ринку ЄС. Зокрема, з 1 липня 2026 р. набрали чинності нові обмежувальні квоти на імпорт окремих видів сталевої продукції до ЄС. "Запоріжсталь" здійснює постійний моніторинг змін регуляторного середовища та вживає заходів щодо адаптації експортної стратегії до нових умов ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Фінансово-господарська діяльність "Запоріжсталі" також зазнає впливу ризиків, пов'язаних з електропостачанням. Енергоємний характер металургійного виробництва в поєднанні з наслідками пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок воєнних дій зумовлює ризики нестабільного постачання електроенергії, застосування обмежень її споживання та зростання вартості. Оскільки виробничий процес комбінату залежить від енергопостачання, у разі будь-яких значних перебоїв з електроенергією підприємство зможе продовжувати операційну діяльність у знижених обсягах. Такий сценарій може негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан комбіната у спосіб, який наразі неможливо достовірно оцінити, включно зі здатністю продовжувати діяльність на безперервній основі.

Водночас позитивним фактором є розширення ринків збуту, адаптація логістичних маршрутів та підвищення енергоефективності, що може частково зменшити вплив зазначених ризиків у середньостроковій перспективі.

У серпні-вересні 2026 року виробничий майданчик підприємства зазнав ракетних обстрілів, які пошкодили певну енергетичну інфраструктуру та доменні виробничі потужності.

Як повідомлялось, у першому кварталі 2026 року "Запоріжсталь" наростила чистий збиток у 2,1 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 1 млрд 373,955 млн грн з 660,923 млн грн. Її дохід від звичайної діяльності на 13,2%, – до 19 млрд 667,141 млн грн з 17 млрд 376,525 млн грн.

Комбінат у січні-червні поточного року отримало чистий збиток 1 млрд 60,727 млн грн, тоді як у аналогічному періоді минулого року був чистий прибуток 1 млрд 369,359 млн грн, дохід від звичайної діяльності зріс на 7,6%, – до 38 млрд 701,653 млн грн.

"Запоріжстаь" у 2025 році наростила чистий прибуток удвічі проти 2024 року– до 1 млрд 764,886 млн грн з 880,562 млн грн, дохід від звичайної діяльності зріс на 2,4%, – до 72 млрд 14,156 млн грн з 70 млрд 307,933 млн грн. При цьому консолідований прибуток 2025 році становив 1 млрд 328,605 млн грн, у 2024 році – 1 млрд 593,521 млн грн. Дохід не змінився – такий, як у неконсолідованому звіті.

"Запоріжсталь" у 2024 році отримала 1 млрд 593,521 млн грн чистого прибутку проти чистого збитку роком раніше – 3 млрд 899,537 млн грн. При цьому дохід становив 70 млрд 307,933 млн грн проти 56 млрд 428,254 млн грн у 2023 році.

"Запоріжсталь" завершила 2022 рік з чистим збитком 4 млрд 864 млн 684,828 тис. грн, тоді як у 2021-му отримала 16 млрд 809 млн 158,412 тис. грн чистого прибутку.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит серед споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

Статутний капітал ПАТ – 660 млн 920 тис. 444,75 грн, який поділений на 2 млрд 643 млн 681,770 тис. штук акцій, номінальна вартість акції – 0,25 грн.